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Las entradas para el concierto de Silvio Rodríguez en A Coruña saldrán a la venta este miércoles

La cita del cantautor cubano en la ciudad será el 19 de septiembre, en el Coliseum, y los tickets pueden adquirirse a través de la página web del artista

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, durante un concierto en Las Palmas de Gran Canaria.

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, durante un concierto en Las Palmas de Gran Canaria. / Elvira Urquijo A. / EFE

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RAC

A Coruña

Las entradas para ver en directo al cantautor cubano Silvio Rodríguez en el Coliseum de A Coruña salen a la venta este miércoles en su página web. La cita con el artista, una de las figuras imprescindibles de la canción iberoamericana y nombre clave de la Nueva Trova, será el 19 de septiembre y se enmarca dentro de una gira especial en 2026. El tour se desarrollará por diferentes recintos de España entre septiembre y octubre, según ha anunciado el cantante en un vídeo dirigido a sus seguidores en España.

La venta oficial de entradas sucede tras la apertura de un registro en la web oficial de Rodríguez, en donde el público pudo inscribirse para recibir el aviso para cada concierto. El artista cubano ha anunciado nueve fechas. Desde el 1 de septiembre en el Gran Teatre Liceu de Barcelona, la gira continuará por Zaragoza, Bilbao, Valencia, A Coruña y Sevilla. En octubre, el cantautor ofrecerá los últimos conciertos del tour en Murcia y en Madrid, donde clausurará el 4 de octubre en el Movistar Arena.

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Silvio Rodríguez estará acompañado sobre el escenario por una formación integrada por algunos de sus colaboradores habituales: Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés. Autor de temas como Ojalá, Unicornio, La maza, Óleo de mujer con sombrero, Playa Girón o Te doy una canción, Silvio Rodríguez cuenta con un repertorio en el que conviven poesía, observación del mundo, intimidad, crítica, ternura y una escritura que ha convertido la canción en un territorio propio.

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