Exolum construirá su planta de distribución de combustibles en el puerto exterior de A Coruña por ser un “enclave estratégico”

Exolum, la principal empresa española de almacenamiento y distribución de combustibles, eligió el puerto exterior de punta Langosteira para ubicar una planta en la que invertirá 100 millones de euros por considerar que esa dársena es un “enclave estratégico” a causa de su “acceso privilegiado al Atlántico” y sus conexiones ferroviarias y terrestres, por lo que prevé “consolidar a A Coruña como un nodo clave en la logística de graneles líquidos”.

La Autoridad Portuaria de A Coruña somete a información pública desde hoy y durante los próximos veinte días hábiles el proyecto presentado por la compañía, que prevé comenzar a operar entre 2029 y 2030 y consiste en una planta industrial para la recepción, almacenamiento y distribución de combustibles líquidos, amoniaco y dióxido de carbono.

Exolum justifica la construcción de la instalación por “la creciente demanda de soluciones logísticas eficientes en el noroeste de España” y para dar “respuesta a las necesidades de la industria energética y química”. Para ello considera necesario disponer de infraestructuras “capaces de ser flexibles y manejar grandes volúmenes de hidrocarburos, biocombustibles y sus feedstocks, combustibles sintéticos, NH3 y CO₂ para abastecer tanto a clientes nacionales como internacionales”.

Ubicación del proyecto de Exolum en punta Langosteira. / LCO

El complejo que proyecta la empresa ocupará 112.300 metros cuadrados en Langosteira, por lo que cuando esté terminado será la mayor concesión del puerto exterior. Se dividirá en dos parcelas, de la que la Sur, con 85.715 m², se destinará a albergar tanques de almacenamientos inicialmente para amoniaco y dióxido de carbono, cargaderos para trenes y bahías de camiones, así como oleoductos criogénicos y no criogénicos.

La parcela Norte, con 26.585 m², será para almacenamiento de hidrocarburos, áreas comunes y conexiones entre las parcelas y con el puerto. El proyecto destaca que la actuación de Exolum se limitará a la zona terrestre de la dársena, ya que los atraques serán construidos por la Autoridad Portuaria.

Almacenamiento

Las actividades que se realizarán en la planta serán el almacenamiento de hidrocarburos como gasolinas, gasóleos, querosenos y sus bio sustitutivos; de productos claros como combustible de aviación sostenible SAF, biodiésel, HVO, metanol, bioetanol, o cualquier otro hidrocarburo líquido, combustible sintético, feedstocks o producto químico; de dióxido de carbono criogénico para aplicaciones de captura y uso de carbono; y de amoníaco criogénico para aplicaciones industriales y energéticas.

Exolum asegura que la planta, que tendrá que someterse a un proceso de evaluación ambiental, “ha sido diseñada para garantizar la máxima seguridad, sostenibilidad y operatividad”, y que cumple las normativas nacionales, europeas e internacionales. Añade que contará con “medidas avanzadas de protección ambiental” y de prevención de riesgos laborales y que coordinará estas medidas con las autoridades portuarias y municipales.

Actor clave

La empresa, heredera de las antiguas Campsa y Compañía Logística de Hidrocarburos, se define a sí misma como “un actor clave en el almacenamiento y distribución de combustibles”, ya que cuenta con 66 plantas de almacenamiento y 48 instalaciones aeroportuarias de este tipo. En los últimos tiempos ha ampliado su campo de actuación hacia nuevos productos como biocarburantes, amoníaco y dióxido de carbono.

El CEO de Exolum, Javier Goñi, explicó el pasado octubre que la planta proyectada en Langosteira será “muy sostenible, con una huella de CO₂ bajísima”. También puso de relieve que en España no hay un complejo industrial de características similares y que se tratará de “una instalación punterísima de primer nivel” que, además, permitirá a Galicia desarrollar nuevos mercados.

El proyecto fue presentado por la compañía al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien consideró que será una gran oportunidad para operar con los créditos de carbono, un mercado en el que la Xunta se introdujo para compensar emisiones industriales con proyectos que reduzcan o absorban el dióxido de carbono, uno de los productos que se almacenarán en la planta prevista en Langosteira.

“En tres o cuatro años será algo que demanden y necesiten muchísimas empresas», explicó Rueda, que además aseguró que la Xunta será “exigente con el cumplimiento de la normativa” en torno a las emisiones de dióxido de carbono.