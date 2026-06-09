La Fundación Amador de Castro inaugura nueva sede frente a la iglesia de Las Esclavas
El espacio de dos plantas, financiado íntegramente por la entidad, se destinará a programas y actividades de inclusión, aprendizaje y oportunidades para usuarios y sus familias
La Fundación Amador de Castro inaugurará nueva sede en la calle Manuel Murguía, frente a la iglesia de Las Esclavas, con la intención de convertirse para usuarios y sus familias en hogar de “inclusión, aprendizaje, acompañamiento y oportunidades”, así como para desarrollar nuevas iniciativas, programas y servicios que permitan ampliar el alcance de su acción social en la ciudad y su área de influencia. El nuevo espacio, de cerca de 300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, ha sido financiado íntegramente con fondos de la entidad y permitirá disponer instalaciones más amplias, accesibles y adaptadas a las necesidades de los usuarios.
Una de las iniciativas que incluye la Fundación es el Programa Ruta, dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down que han finalizado su etapa educativa obligatoria y buscan seguir construyendo su proyecto vital a través de la formación, el desarrollo de competencias personales y el fortalecimiento de su autonomía. El programa busca que cada participante pueda desarrollar al máximo sus capacidades y ofrecer herramientas para afrontar el futuro a través de contenidos formativos, actividades experienciales y dinámicas centradas en la toma de decisiones, habilidades sociales, comunicación y participación comunitaria.
La planta baja de la nueva sede, donde se desarrollará el Programa Ruta, albergará también un aula para el desarrollo de actividades vinculadas a los programas de Alzhéimer, el otro gran eje de actuación de la entidad. En este ámbito, destacan los programas de orientación y acompañamiento a familias y la Escuela de Cuidado y Salud, un proyecto formativo que ofrece herramientas, conocimientos y apoyo emocional a las personas cuidadoras. En la primera planta se integrarán las oficinas de la entidad.
Generar oportunidades para personas con síndrome de Down, discapacidad intelectual y apoyar a personas diagnosticadas con alzhéimer y sus familias son los ámbitos de actuación impulsados por la Fundación Amador de Castro. En apenas un año y medio de trayectoria, ha impulsado programas de formación para jóvenes con discapacidad intelectual, iniciativas de acompañamiento vinculadas al alzhéimer, jornadas inclusivas como Special Down, actividades deportivas adaptadas, acciones de sensibilización y diversos proyectos de colaboración con entidades sociales.
La nueva sede permitirá concentrar sus actividades en un entorno estable, preparado para acoger sesiones formativas, encuentros talleres y acciones de sensibilización, al tiempo que ayudará a reforzar la capacidad de la entidad para responder a las necesidades de las familias.
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