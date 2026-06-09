Agenda de ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 9 de junio
Teatro y libros entre las citas destacadas de ocio y cultura para esta jornada
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Una obra inspirada en Shakespeare
La formación teatral CasaHamlet presenta Pode sorrir e ser un bellaco, una obra dirigida por Santiago Fernández e inspirada en textos de Shakespeare, entre otros.
20.00 horas. Portas Ártabras (Sinagoga, 22)
Luis Rei presenta ‘Elas dúas’ en Moito Conto
Luis Rei Núñez presenta Elas dúas, libro con el que ganó el Premio Álvaro Cunqueiro. El autor estará acompañado de la crítica Olivia Rodríguez.
19.00 horas. Librería Moito Conto (San Andrés, 35)
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