¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 9 de junio

Una obra inspirada en Shakespeare

La formación teatral CasaHamlet presenta Pode sorrir e ser un bellaco, una obra dirigida por Santiago Fernández e inspirada en textos de Shakespeare, entre otros.

20.00 horas. Portas Ártabras (Sinagoga, 22)

Luis Rei presenta ‘Elas dúas’ en Moito Conto

Luis Rei Núñez presenta Elas dúas, libro con el que ganó el Premio Álvaro Cunqueiro. El autor estará acompañado de la crítica Olivia Rodríguez.

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19.00 horas. Librería Moito Conto (San Andrés, 35)