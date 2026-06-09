Si no lo leo no lo creo
El juego de moda que permite jugar un Mundial con leyendas del Dépor como Bebeto o Mauro Silva
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A Coruña
El jueves empieza el Mundial 2026, pero la fiebre por la competición lleva unos días causando furor en forma de juego web. Todos aquellos que quieran probarlo deben entrar en 7a0 y montar su equipo con azar y estrategia. Los deportivistas podrán emplear a cracks blanquiazules que hicieron historia como Mauro Silva y Bebeto, campeones en USA 94, o a jugadores de culto, como el malogrado Rufai en Francia 98.
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