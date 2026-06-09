Peritos descartan que el autor confeso del apuñalamiento mortal a Yoel Quispe tuviese afectadas sus capacidades ese día

El autor confeso del apuñalamiento mortal a Yoel Quispe en la nochebuena de 2023 en A Coruña no tenía afectadas sus capacidades volitivas ni cognitivas, según señalaron este martes peritos en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial. También rechazaron que un diagnóstico de capacidad intelectual límite pudiese afectarle en este sentido.

Así lo declararon a preguntas de la Fiscalía y las acusaciones particulares, pero también de la defensa del autor confeso, quien inicialmente intentó culpar a otra persona hasta que posteriormente fue detenido, que le preguntó por el diagnóstico de capacidad intelectual límite que le fue realizado en la cárcel de Teixeiro tras su ingreso en prisión.

De este joven, que acudió voluntariamente a la Policía porque, según declaró uno de los agentes que prestó testimonio en esta jornada, quería aportar información sobre el caso, aunque luego fue detenido al confirmarse que era la persona que testigos identificaban como el autor, los peritos afirmaron que no había recibido previamente ningún tratamiento por enfermedad mental por una capacidad intelectual límite y explicaron que quienes lo presentan son "personas normalizadas", sin que afecte a su capacidad cognitiva y volitiva.

La sesión de este martes se centró por parte de las acusaciones en tratar de descartar en los tres acusados por estos hechos una afectación por consumo de alcohol y drogas, así como en intentar demostrarlo en el caso de las defensas.

Cooperación necesaria

Un policía aseguró además que el joven que presuntamente le dio la navaja, que nunca fue encontrada, al autor confeso del apuñalamiento tuvo, a juicio de los investigadores, "una cooperación necesaria". Del otro acusado, presunto encubridor, un investigador sostuvo que tenía "conocimiento al detalle" de lo sucedido y que "no" facilitó información.

De la lesión que presentaba la víctima, los forenses especificaron que afectó al corazón y que causó la rotura de alguna costilla. Confirmaron también un elevado consumo de alcohol en la víctima, pero sin concretar si pudo afectar a su capacidad de reacción.

Condena o absolución

Frente a la postura de la Fiscalía, que pide 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y el sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia de la víctima defiende que los tres jóvenes acusados deben de ser condenados. Las acusaciones particulares del padre y la madre consideran autor material de un asesinato al que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

El abogado de la madre pide para los dos primeros 25 años de cárcel y para el tercero 15 años como cómplice, mientras que el abogado del padre la rebaja en este último caso a tres años como encubridor, aunque pide la misma condena para los otros dos.

Las defensas reclaman la absolución. En el caso de dos de ellos al entender que no está acreditada su participación.