La pista deportiva de A Falperra, en A Coruña, finaliza sus obras de renovación y estrena un mural en homenaje al Deportivo

Las obras de renovación en la pista deportiva de A Falperra, en A Coruña, llegaron a su fin este martes con la visita oficial de la alcaldesa, Inés Rey. Las intervenciones en la cancha consistieron en la ejecución de un nuevo muro, la renovación del sistema de iluminación y la incorporación de nuevas canastas para la pista. Además de esto, la infraestructura también ha mejorado con la aplicación al pavimento deportivo de resinas específicas y el cambio del cerramiento perimetral de la pista. Esta intervención forma parte de la primera fase del Plan de Barrios 2025-27.

En paralelo a estas actuaciones, la pista deportiva de A Falperra contará también desde ahora con un mural artístico fruto de la colaboración desinteresada de varios artistas, entre ellos, vecinos del barrio. Uno de los laterales de la cancha lucirá un homenaje al Real Club Deportivo. La realización de este trabajo se acordó e los días previos al partido de ascenso a Primera División entre los blanquiazules y el Valladolid, el pasado 24 de mayo.

“Desde hai décadas, a cancha da Falperra forma parte da memoria e as lembranzas colectivas de xeracións de veciñas e veciños que medraron aquí, xogando ao fútbol na rúa e tamén ao baloncesto”, precisó la regidora. Este mural simboliza moitas cousas. A primeira, o sentimento deportivista latente no conxunto da cidade, tan vivo como está nos nosos barrios. Accións como esta, que chegan coa implicación da veciñanza, non só redondean obras de mellora nos barrios, senón que tamén contribúen a coidar a identidade da nosa cidade e a espallar a paixón polo Dépor rúa a rúa”, expuso la alcaldesa.

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Rey acudió al lugar acompañada por el consejero delegado del Real Club Deportivo, Carlos Ballesta, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Falperra, Jaime Suárez, y por uno de los artistas encargados del mural, Marcos Lamas.