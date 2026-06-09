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La Policía Local de A Coruña evita la okupación del pesquero de la avenida de Alfonso Molina

Los agentes impidieron a dos personas introducirse en el barco ubicado en una zona ajardinada

El pesquero 'Atalaya', durante su instalación en Alfonso Molina.

El pesquero 'Atalaya', durante su instalación en Alfonso Molina. / J. Roller

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José Manuel Gutiérrez

A Coruña

La actuación de la Policía Local de A Coruña impidió que dos personas llevasen a cabo en la mañana de este martes la okupación del pesquero Atalaya, situado en una de las zonas ajardinadas de la avenida de Alfonso Molina. Los agentes sorprendieron a los intrusos cuando iban a entrar en el barco y les conminaron a abandonarlo.

El buque se halla en el desvío de la avenida para acceder a Matogrande y fue colocado en 2016 en sustitución de uno anterior que fue destruido por los automóviles que chocaron contra él en varios accidentes.

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