La Policía Local de A Coruña evita la okupación del pesquero de la avenida de Alfonso Molina
Los agentes impidieron a dos personas introducirse en el barco ubicado en una zona ajardinada
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A Coruña
La actuación de la Policía Local de A Coruña impidió que dos personas llevasen a cabo en la mañana de este martes la okupación del pesquero Atalaya, situado en una de las zonas ajardinadas de la avenida de Alfonso Molina. Los agentes sorprendieron a los intrusos cuando iban a entrar en el barco y les conminaron a abandonarlo.
El buque se halla en el desvío de la avenida para acceder a Matogrande y fue colocado en 2016 en sustitución de uno anterior que fue destruido por los automóviles que chocaron contra él en varios accidentes.
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