La Policía Local de A Coruña evita la okupación del pesquero de la avenida de Alfonso Molina

La actuación de la Policía Local de A Coruña impidió que dos personas llevasen a cabo en la mañana de este martes la okupación del pesquero Atalaya, situado en una de las zonas ajardinadas de la avenida de Alfonso Molina. Los agentes sorprendieron a los intrusos cuando iban a entrar en el barco y les conminaron a abandonarlo.

El buque se halla en el desvío de la avenida para acceder a Matogrande y fue colocado en 2016 en sustitución de uno anterior que fue destruido por los automóviles que chocaron contra él en varios accidentes.