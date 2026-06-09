El PP reprocha al gobierno local de A Coruña "inejecución" del presupuesto municipal y urge medidas
Acusa a la alcaldesa Inés Rey de dejar sin ejecutar más de 19 millones de euros
E. P.
El portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha anunciado que ha presentado dos mociones y una pregunta oral respecto a las consecuencias de la "inejecución" del presupuesto de 2025 por parte del gobierno local y "proponiendo soluciones para su corrección".
Según ha explicado en rueda de prensa, la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey, ha dejado sin ejecutar 8,2 millones de euros de 8,3 para rehabilitación y accesibilidad y 10,5 millones de euros de 13 para actuaciones en colegios e instalaciones deportivas y culturales.
En cuanto a la primera partida, ha expuesto, la formación propone un informe "sobre las causas de la baja ejecución"; un Plan Municipal de Choque para la Accesibilidad; una Oficina Municipal de Apoyo a Accesibilidad y Rehabilitación o "una convocatoria de ayudas anual fija y que permita presentar solicitudes todo el año".
Respecto al segundo asunto, solicita también presentar un informe en el que se "detalle el porcentaje de ejecución de cada actuación y justificación de lo no hecho", así como previsión para 2026 "con plazo de ejecución e importe de cada actuación".
Del mismo modo, Lorenzo ha avanzado que formularán una pregunta oral acerca de la valoración que hace la regidora sobre la liquidación del presupuesto de 2025. El mismo, según ha recalcado, "refleja una parálisis absoluta y una gestión ineficaz más que preocupante que conllevarán recortes en el presupuesto por importe de 12 millones de euros".
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