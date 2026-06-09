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El primer campeonato de kebabs de España se celebrará en Marineda City de A Coruña

Será entre los días 17 y 28 de junio

Un establecimiento de kebab en A Coruña

Un establecimiento de kebab en A Coruña / Fran Martínez

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Alberto Rivera

A Coruña

Si pensábamos que lo habíamos visto todo en gastronomía con los campeonatos de hamburguesas que cada verano llegan a A Coruña y nacen como setas en todo tipo de localidades, llega un nuevo concepto a la ciudad.

Hace menos de un mes ExpoCoruña acogió el "campeonato" de cheesecakes y ahora llega una nueva competición, la de kebabs en la que si siguen el mismo camino que los de burgers, veremos conceptos arriesgados y fuera de las propuestas comunes de doner o durum de pollo o ternera.

Con un vídeo aparecido en redes sociales ha anunciado The Kebab Market que se instalará en el centro comercial Marineda City de A Coruña entre los días 17 y 28 de junio para celebrar el "primer campeonato de kebabs de España". Los horarios serán de 18.00 a 00.00 horas de lunes a jueves y de 12.00 a 00.00 horas los viernes, sábados y domingos.

Falta por saber ahora cuáles serán las creaciones de los ocho establecimientos participantes, de los que ninguno es coruñés o gallego. De hecho, cuatro son locales valencianos, dos andaluces, uno aragonés y otro canario.

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Además, en el recinto también se venderán hamburguesas, dulces y habrá otros puestos con comidas diferentes para picar.

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