Un proyecto con participación de la UDC estudia reducir la llegada de contaminantes al parque de Doñana

La Universidade da Coruña (UDC), a través del Grupo de Ingeniería del agua y del Medioambiente (GEAMA), adscrito al CITEEC, participa en un proyecto dirigido a favorecer la recuperación del régimen hidrológico natural y a reducir la llegada de contaminantes en el entorno del parque nacional de Doñana.

Según traslada la institución académica, ha iniciado el proyecto RIVERSREST, una iniciativa financiada por el programa Interreg Atlantic Area 20212027 que tendrá una duración de dos años y medio.

El objetivo principal de este estudio, explica el rectorado coruñés, es "reducir la llegada de sedimentos y contaminantes a las masas de agua en el entorno de Doñana y, en último término, al océano Atlántico".

Así, concreta, lo evaluarán "mediante actuaciones en diferentes áreas piloto y el desarrollo de herramientas avanzadas para el análisis y la toma de decisiones".

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"El papel de la UDC se centra en la elaboración de un modelo hidrológicohidráulico del entorno de Doñana, fundamental para la gestión de la marisma y la planificación de actuaciones en un espacio de elevada sensibilidad ambiental", apunta.