Un proyecto con participación de la UDC estudia reducir la llegada de contaminantes al parque de Doñana
El proyecto lleva por nombre RIVERSREST y está financiada por el programa Interreg Atlantic Area 20212027
Agencias
La Universidade da Coruña (UDC), a través del Grupo de Ingeniería del agua y del Medioambiente (GEAMA), adscrito al CITEEC, participa en un proyecto dirigido a favorecer la recuperación del régimen hidrológico natural y a reducir la llegada de contaminantes en el entorno del parque nacional de Doñana.
Según traslada la institución académica, ha iniciado el proyecto RIVERSREST, una iniciativa financiada por el programa Interreg Atlantic Area 20212027 que tendrá una duración de dos años y medio.
El objetivo principal de este estudio, explica el rectorado coruñés, es "reducir la llegada de sedimentos y contaminantes a las masas de agua en el entorno de Doñana y, en último término, al océano Atlántico".
Así, concreta, lo evaluarán "mediante actuaciones en diferentes áreas piloto y el desarrollo de herramientas avanzadas para el análisis y la toma de decisiones".
"El papel de la UDC se centra en la elaboración de un modelo hidrológicohidráulico del entorno de Doñana, fundamental para la gestión de la marisma y la planificación de actuaciones en un espacio de elevada sensibilidad ambiental", apunta.
- El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
- Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: 'Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones
- El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
- El bar con uno de los callos más famosos de A Coruña: 'La receta no se ha tocado en 52 años
- El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
- Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino
- José Luis Méndez Romeu: “A Coruña necesita una nueva instalación para la ópera y la ubicación perfecta es el muelle de Calvo Sotelo”
- El examen de Historia de España, el más difícil de la PAU 2026 en A Coruña: 'Nos ha matado