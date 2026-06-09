Repsol y Pérez Torres ya pueden ampliar sus instalaciones en el puerto exterior de A Coruña

Repsol ya cuenta con autorización para ampliar su concesión en el puerto exterior de punta Langosteira, tras la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado del anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña sobre el acuerdo adoptado por su consejo de administración el pasado 24 de abril con el que se daba vía libre a la solicitud de la compañía.

Con esta ampliación, Repsol podrá permanecer 15 años más de los 35 iniciales con los que recibió la concesión original y además extenderá la superficie ocupada hasta los 129.000 metros cuadrados, aunque parte de la misma se refiere a la lámina de agua.

El traslado de las instalaciones portuarias que aún mantiene en los muelles interiores de A Coruña obligará a la empresa a invertir 140 millones de euros, que se sumarán a los 126 que destinó a llevar al puerto exterior los sistemas para la descarga de petróleo crudo, azufre y carbón de coque.

Repsol prevé que todas sus actividades portuarias se desarrollen en Langosteira a finales de 2027 y, en ese momento, desmontará las instalaciones de San Diego.

El Boletín Oficial del Estado publica también la ampliación de las instalaciones de Pérez Torres Marítima en el puerto exterior, donde opera desde 2014 y ocupa ahora 46.000 metros cuadrados de superficie, a los que añadirá 5.207 para instalar dos nuevos módulos de almacenamiento de mercancías.