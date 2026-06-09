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El Superior de Galicia se declara incompetente sobre el recurso contra el convenio del polígono Parque de Oza

Al no tratarse de un instrumento de planeamiento urbanístico, el asunto debe ser abordado por un tribunal de instancia

Imagen virtual de la propuesta de ordenación para el polígono Parque de Oza.

Imagen virtual de la propuesta de ordenación para el polígono Parque de Oza. / LOC

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José Manuel Gutiérrez

A Coruña

El recurso presentado por un vecino del barrio de O Castrillón contra el convenio urbanístico suscrito por el Concello y los promotores del polígono residencial Parque de Oza deberá ser analizado por uno de los tribunales de instancia de A Coruña, los conocidos anteriormente como juzgados de instrucción. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitió un auto en el que se declara incompetente sobre este asunto porque no se trata de un instrumento de planeamiento urbanístico.

Los promotores señalaron tras hacerse público el auto que el convenio solo “fija los criterios para la nueva ordenación” del barrio y que se trata de un “acto administrativo local”. Para los propietarios del suelo en el polígono, el recorrido del recurso “estaba condenado al fracaso” y la resolución del Superior, que califican de “varapalo”, era “previsible”.

También recuerdan que la Fiscalía, el servicio jurídico municipal y los abogados de la Junta de Compensación Parque de Oza se pronunciaron en este sentido y que serán los tribunales de instancia los que “tendrían que dirimir las objeciones a la aprobación inicial del mencionado convenio por parte del pleno municipal”.

La Junta de Compensación, que representa a más de 150 propietarios de los terrenos, asegura que “seguirá apostando por la transparencia y la colaboración con los vecinos del barrio a la hora de explicarles el proyecto urbanístico en marcha” y que en la tramitación habrá periodos de alegaciones “de manera absolutamente garantista”.

Críticas y preocupación

Considera “lógico” que un proyecto para transformar un barrio con más de 20.000 habitantes “reciba críticas y genere preocupación” y que por eso mantienen abierto un “canal de comunicación” con las asociaciones y colectivos vecinales.

También detalla que el convenio “es solo un marco de actuación” y que el desarrollo del proyecto deberá concretarse en un Plan Especial de Reforma Interior que deberá ser aprobado por el pleno del Concello y someterse a la presentación de alegaciones. “Será ahí cuando los vecinos o cualquier afectado o interesado podrá trasladar sus reparos y será entonces cuando se les podrá dar respuesta”, afirman los propietarios de las parcelas, quienes añaden que posteriormente se podrán presentar recursos judiciales.

Exceso de edificabilidad

El autor del recurso, vecino de O Castrillón, considera que el proyecto del polígono tiene un exceso de edificabilidad del 29,6%, de acuerdo con el informe elaborado por el arquitecto y profesor universitario Valentín Souto, quien promovió del recurso contra la licencia concedida al antiguo edificio de Fenosa, ya que frente a los 96.006 metros cuadrados de edificabilidad que a su juicio debería tener el polígono, el convenio establece 136.404,5.

Souto considera que esa cifra “rebasa muy ampliamente el límite de sostenibilidad establecido en la Ley del Suelo de Galicia” al ser 1,42 veces mayor y que “evidencia la sobredensificación que se pretende materializar” en estos terrenos con relación a lo establecido por la legislación.

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La Consellería de Medio Ambiente indicó por su parte en el informe de evaluación ambiental sobre esta iniciativa que los promotores tendrán que justificar el impacto visual que producirán las torres proyectadas, tres de ellas de hasta 17 alturas, ya que considera que serán visibles desde diferentes puntos de A Coruña.

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