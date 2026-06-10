3.000 entradas para el Aquapark de Cerceda: el novedoso sorteo para quien recicle en el San Juan de A Coruña

En el dispositivo para la fiesta de San Juan en A Coruña participarán más de 1.000 efectivos entre personal de seguridad, organización y limpieza. En concreto en la limpieza intervendrán más de 300 personas que comenzarán a trabajar en las playas y paseo marítimo a las 06.00 horas, momento en que estos lugares deben ser desalojados. Sin embargo, si se produce una emergencia, el Concello podrá ordenar la salida del público en cualquier momento.

En los barrios habrá un servicio de limpieza especial en zonas como Monte Alto, Vioño, Labañou, Os Castros, Os Rosales y Barrio de las Flores, además de en María Pita, entorno de Emilia Pardo Bazán, plaza del Humor, plaza de Azcárraga, Ciudad Vieja y Ángel Senra.

"É un momento inmellorable para demostrar que podemos seguir sendo a cidade das grandes festividades e eventos e, ao mesmo tempo, ser a cidade que coida os espazos públicos", declaró la alcaldesa tras la Junta Local de Seguridad.

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Rascas para sortear

También recordó que habrá 25 puntos para depositar residuos de forma separada y otros ocho fuera de la zona de playas, así como 24 contenedores de vidrio en los lugares más concurridos. Como novedad este año en estos lugares habrá 15 monitores que entregarán rascas a las personas que depositen envases, con los que se sortearán 3.000 entradas para el Aquapark de Cerceda.