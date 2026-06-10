La venta de sardinas a dos semanas de San Juan, en A Coruña: "Non hai moita e vai carilla"

A tan solo dos semanas de la celebración más esperada de la temporada estival en A Coruña, las pescaderías del mercado Eusebio da Guarda, en la plaza de Lugo, tienen todo preparado. La sardina es uno de los elementos emblemáticos del San Juan coruñés, aunque este año la cantidad de producto es menor que en años anteriores. "Nos llegó menos sardina, porque les bajaron la cuota, entonces hay menos sardina", explica Gelu Iglesias, de Pescados Gelu. "Non hai moita e vai carilla", secunda Chus Canicoba, de Pescados Chus.

Es previsible que la escasa oferta se traduzca en una subida de precio, aunque la variación está por determinar. De momento, el coste se mantiene estable. "Está sobre seis u ocho euros el kilo, depende. Tampoco está muy cara este año", comenta Rebeca, de Rebe Splash, quien espera "tener cantidad" de cara a la noche más corta del año. "Pero hay muy poca cuota, y ahora como son las fiestas en Portugal, también...", expresa.

Aunque Gelu Iglesias dice no tener "una bolita de cristal", supone que el valor de la sardina "va a subir". "Porque si no les dejan pescar, la poca que va a haber... Si ahora, a dos semanas, está a ocho euros el kilo, échale. De la misma manera que si hay muchísima, será baratísima", declara.

Sardinas en el mercado Eusebio da Guarda, en la plaza de Lugo de A Coruña. / Casteleiro

"La tradición sigue siendo la tradición"

El producto que las placeras están vendiendo estos días es para aquellas personas que "están empezando a llevar para probarla", dice Rebeca. "Porque la sardina, cuando más rica está es a partir de San Juan. Ahora están llevando [sardinas] para ver cómo sale, porque la verdad es que la tradición sigue siendo la tradición, y a la gente le gusta la sardina fresca", reflexiona. Gelu Iglesias secunda la experiencia de venta de Rebe Splash: "La gente que quiere la sardina, normalmente la compra la propia semana, pero es que aún quedan dos".

"A xente espera, mercan para o día, iso si. Mercan para o día, para comer, pero de cara a gardar para San Xoán a min non me mercaron nada, polo de agora", explica Chus Canicoba, de Pescados Chus, quien tiene la misma percepción que sus compañeras: "Non hai moita, e vai carilla". Afirma que es difícil saber cuánta cantidad de producto recibirán en las próximas semanas. "Non o sabemos. Ao mellor aparece ese día un mogollón, ojalá", dice.