El salto a Finlandia y Suiza de dos becados coruñeses de la Fundación Barrié

"Tenía expectativas bajas puesto que es una beca muy competitiva", confiesa el estudiante coruñés Tomás Peón, uno de los diez estudiantes gallegos que han recibido las ayudas de posgrado en el extranjero de la Fundación Barrié de la Maza. Es, junto a Jacobo Romero, de Oleiros, la representación del área metropolitana en un programa que, este viernes, 12 de junio, entregará las credenciales a los diez seleccionados en un acto en la sede de la fundación en el Cantón Grande de A Coruña. La beca asciende a un máximo de 50.000 euros anuales, en un máximo de dos años, por alumno para poder vivir experiencias formativas y vitales en un entorno internacional y multicultural.

Tomás Peón, estudiante becado por la Fundación Pedro Barrié de la Maza. / LOC

Tomás Peón, después de cursar un grado en Bioquímica en la Universidade de Santiago de Compostela, ha decidido emprender un máster en Neurociencia en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. "Esta universidad cuenta con un grupo neurológico molecular muy fuerte", explica Peón sobre su elección. El becado coruñés conocía la Barrié, ya que en el pasado también realizó una estancia de investigación en el Wolfson Institute for Biomedical Research (University College London) a través del Summer Undergraduate Fellowship Program de la Fundación.

"Ojalá poder quedarme en España"

El proceso de selección en este programa de ayudas es altamente competitivo, ya que se premia la excelencia académica, el potencial profesional y el compromiso con Galicia. Peón afirma que uno de los motivos por los que estudiará Neurociencia es que en su "familia hay un cierto historial de enfermedades neurodegenerativas" y que le gustaría "en un futuro poder darles cura o mejorar sus dolencias en la medida de lo posible". Peón todavía no tiene claro su futuro, aunque le encantaría realizar un doctorado en enfermedades degenerativas. "Ojalá poder quedarme en España, aunque no hay nada seguro", explica el becado coruñés.

Jacobo Romero, estudiante becado por la Fundación Pedro Barrié de la Maza. / Gus de la Paz

"Elegí Suiza porque es puntero en datos"

Para realizar sus estudios en ciencias experimentales, ciencias de la vida o ingeniería, las tres disciplinas de los diez alumnos becados, entre los destinos escogidos por los estudiantes, Reino Unido es el mayoritario. En el caso de Jacobo Romero, de Oleiros, el destino elegido para su formación con la beca ha sido Suiza. "Elegí este país porque es puntero en datos", explica Romero. Este estudiante conocía el programa porque otros compañeros de su colegio "ya fueron elegidos con la misma ayuda de posgrado". Romero realizará, después de terminar el grado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Barcelona, un máster en Ciencia de Datos en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza).

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"Lo hago porque todavía me falta base sólida en conocimientos como estadística y podré seguir explorando el ámbito investigativo", comenta Romero. Según explica, le gustaría enfocarse en datos desde una perspectiva biomédica como es el caso del diagnóstico por imagen. "Yo creo que en Galicia está habiendo bastante transformación en cuanto a datos y biomedicina como por ejemplo el proyecto de construcción de 1HealthAI, una fábrica de inteligencia artificial que se llevará a cabo en el Centro de Supercomputación de Galicia en Santiago de Compostela", declara el alumno. "No veo tan lejos el hecho de volver a Coruña, siempre se acaba volviendo por la buena calidad de vida que hay", confiesa Romero, que cree que el máster le ayudará a "enfocarse".