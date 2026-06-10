El BNG exige la mejora de las condiciones laborales en las concesiones municipales de A Coruña
Denuncia los impagos y la congelación de salarios de los trabajadores de los servicios prestados al Concello por empresas privadas
El ""deterioro" que el BNG aprecia en las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas que prestan servicios al Concello de A Coruña a través de concesiones lleva a este grupo municipal a reclamar su mejora mediante una pregunta oral que el concejal David Soto efectuará en el pleno que se celebrará este jueves.
Los nacionalistas recuerdan que en el acuerdo alcanzado con el PSOE para aprobar el presupuesto municipal de este año exigieron que aumentasen las partidas para las concesiones con el objetivo de mejorar sus condiciones, pero Soto afirma que el Gobierno local "non está a apostar pola mellora da situación laboral do persoal dos servizos municipais prestados en réxime de concesión".
El edil del BNG menciona impagos y salarios sin actualizar entre los problemas que sufren estos trabajadores, que reaccionan con movilizaciones como las de los monitores de actividades deportivas, el personal de las escuelas infantiles municipales o los conserjes de instalaciones deportivas.
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