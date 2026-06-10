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El BNG descarta dar por saldada la crisis política del déficit tras el rechazo municipal a hacer recortes: "Até que non nos chegue a documentación non poderemos emitir opinión"

El grupo municipal amenazó con romper el pacto presupuestario si disminuían partidas para inversiones y servicios, una posibilidad que el Ayuntamiento asegura ahora que no será necesaria

El PP reclama consultar informes técnicos y afirma que la gestión económica municipal es "desastrosa"

La portavoz municipal del BNG, Avia Veira, ante el Palacio Municipal de María Pita.

La portavoz municipal del BNG, Avia Veira, ante el Palacio Municipal de María Pita. / Iago Lopez

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Enrique Carballo

A Coruña

El déficit de doce millones de euros en las cuentas municipales de 2025 y el informe del interventor desencadenaron una crisis política con el BNG. El Bloque afirmó que no respaldaría al Gobierno local en el pleno mientras no solucionase el "buraco económico" y amenazó con romper el pacto presupuestario de este año si el ajuste obligaba a recortar inversiones o servicios, pues el interventor planteó recortes por más de doce millones. Pero un informe del Gobierno local considera que no será necesario realizar recortes, pues considera que el déficit es resultado de una situación coyuntural y que los ingresos son suficientes para mantener la inversión en obras y servicios.

Este criterio se hace público en la víspera del pleno ordinario de junio, que se realizará este jueves, pero el Bloque aún no ha desvelado si permitirá dejar atrás la crisis. De acuerdo con fuentes del grupo municipal, "até que non nos chegue a documentación e os informes técnicos non poderemos emitir unha opinión".

Más crítico ha sido el PP. Fuentes del grupo señalan que para hacer una valoración detallada "es necesario conocer los informes técnicos que haya al respecto para conocer el alcance de la aplicación de este nuevo Decreto y que no nos ha facilitado el Gobierno municipal" e insisten en calificar la gestión económica municipal de "desastrosa", por incumplir "todos los parámetros económicos en 2025". Su portavoz municipal, Miguel Lorenzo, ya había afirmado que la situación económica del Ayuntamiento "va a peor" y no es "puntual", sino que el Concello está "en quiebra técnica". El grupo municipal del PP también a PSOE y BNG de haber pactado un presupuesto para este año con un "déficit" de 21 millones de euros, que será "superior" al de 12 millones de 2025 y, defienden, no se deberá al remanente de tesorería. Según afirman, podría llevar a recortes por esa cantidad el próximo año.

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El concejal de Economía, José Manuel Lage, responde que los populares defendieron que el Parque do Vixía de Monte Alto "no se iba a poder hacer porque estábamos en bancarrota", con "desconocimiento" y "mala fe". El parque, señala,"comenzará a ejecutarse en el año 2026 y se finalizará en 2027, hay fondos, hay salud financiera, hay proyecto y será una realidad". Para el edil, los datos son "incontestables", las inversiones en barrios en 2025 alcanzaron una cifra elevada y la previsión para este año y el que viene es "seguir humanizando calles, plazas, ampliando las zonas verdes y haciendo más parques infantiles, incluyendo el primer parque infantil cubierto, que estará en O Ventorrillo".

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