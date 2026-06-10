La Casa Museo Casares Quiroga inaugura en A Coruña una muestra sobre el Patronato de Protección a la Mujer

La Casa Museo Casares Quiroga inauguró este miércoles la exposición Ninguén falou delas. O Patronato de Protección á Muller e a súa Xunta Provincial da Coruña, centrada en la memoria de las supervivientes de la institución que persiguió e internó a mujeres que no se adaptaban a la moral del régimen franquista. La muestra cuenta también con un recorrido documental e histórico alrededor del Patronato de Protección a la Mujer con voluntad de recuperar la memoria democrática femenina. El acto de presentación contó con la presencia de la investigadora y documentalista de la exposición, Belén López Cillero, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

López Cillero ha sido la encargada de presentar los contenidos de una muestra que busca rescatar del olvido las experiencias y vivencias de las mujeres que pasaron por el Patronato de Protección a la Mujer. La alcaldesa subrayó que la exposición responde a la necesidad de “recoñecer ás vítimas e facer visible aquilo que durante demasiado tempo permaneceu oculto” y recordó la tradición obrera y feminista de la ciudad, desde las movilizaciones de las cigarreras hasta la primera huelga general gallega, de la que este año se cumplen 125 años.

Noticias relacionadas

“Estamos a falar de mulleres que durante demasiado tempo permaneceron invisibles para a historia oficial. Non hai cultura democrática posible se deixamos fóra a metade da sociedade. Se durante moito tempo, como dicía Virginia Woolf, anónimo era unha muller, o noso deber hoxe é poñerlle nome, voz e memoria. Os dereitos e as liberdades dos que hoxe gozamos non foron unha concesión: foron unha conquista”, afirmó la regidora municipal, quien también señaló una "dobre inxustiza: a da represión e a do esquecemento".