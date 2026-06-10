El Club del Mar de A Coruña suma tres años de silencio municipal sobre la piscina, con un pleito en espera de sentencia: "No se ha avanzado nada"

La piscina interior del Club del Mar es municipal, y, durante décadas, la entidad deportiva la gestionó, incluso en momentos en los que, de acuerdo con la directiva, causaba descuadre a las cuentas. El contrato acabó en mayo de 2023, y el Ayuntamiento debería haber realizado un nuevo concurso para determinar quién la llevaría antes de que el contrato expirara. No lo hizo, y durante más de tres años el club ha tenido que seguir gestionando la instalación obligatoriamente y en precario, sin saber qué ocurrirá con ella. Su presidente, Jorge Seco, indica que han tenido conversaciones con el Ayuntamiento, pero matiza que en ellas "no se ha avanzado nada" y añade que "seguimos sin tener noticias de cómo y cuándo" se va a determinar quién será el nuevo gestor. La oposición ha denunciado la situación, y el BNG la llevará al pleno de este jueves. El Ayuntamiento afirma que está estudiando con el club "las distintas opciones que hay" y promete: "En las próximas semanas nos sentaremos con ellos para analizarlas".

Según relata Jorge Seco, el futuro del equipamiento municipal ha tenido varias versiones. "Teóricamente lo iban a sacar conjuntamente" con los polideportivos de San Diego y O Castrillón, y después el Concello señaló que estos centros tendrían su propio concurso, dejando la piscina aparte. Luego, siempre según Seco, se les informó de que "a 31 de diciembre de 2025 iba a estar ya solucionado", pero esto no se produjo.

Déficit de centenares de miles de euros

Los problemas ligados a la piscina vienen de lejos. Según afirmó a este diario en 2023 el entonces presidente, Alberto Santalla, la piscina contaba inicialmente con un grupo de cogeneración, pero, según la documentación del Ayuntamiento, en 2010 “se estropeó". La entidad deportiva pasó a tener que asumir el coste de mercado de la electricidad para la climatización y en 2017 se hizo una auditoría que “detectó que se estaban perdiendo miles de euros”.

Calculó un déficit de unos 377.000 euros entre 2018 y 2021 y en 2022, con la subida de los precios de la energía por la guerra de Ucrania, la sociedad deportiva reclamó la extinción anticipada y 400.000 euros de déficit, “más 24.000 mensuales”. Llegó a amenazar con cerrar la instalación. El Concello llegó a pagar algo menos de 53.000 euros como compensación por gestionar la piscina durante el covid.

Pendiente de resolución judicial

El fin de la concesión sin alternativas prolongó el problema. La junta directiva aprobó en 2023 reclamar judicialmente al Ayuntamiento que les compensase las pérdidas, un proceso que, indican fuentes del club, está "visto para sentencia". Un año después de que se acabase el contrato, el nuevo presidente del Club del Mar, Roberto Vega, indicaba que el servicio era "deficitario”, y pedía al Concello una solución. "Estamos dando un servicio sin contrato", señaló a este diario, a cambio de un precio que “no mantiene las instalaciones, no llega para pagar los sueldos”.

La oposición municipal ha denunciado la situación, y el PP criticó la prestación en precario, así como la de otros servicios de Deportes. En el pleno de este jueves el BNG llevará una pregunta oral sobre la piscina, y la portavoz nacionalista, Avia Veira, denuncia que el Gobierno local no ofrece "ningunha solución nin para o presente nin para o futuro desta concesión".