El Concello de A Coruña afirma que no recortará gastos ni realizará un plan financiero por el déficit de 2025 debido a un nuevo decreto del Gobierno

El Concello de A Coruña acabó 2025 con un descuadre de doce millones de euros en su presupuesto, un déficit que, según el interventor, obligaría a apartar fondos de las cuentas de este año. Otra posibilidad era la de obviar los recortes y realizar un plan económico financiero, pero, de acuerdo con fuentes municipales, no realizará ni una ni otra medida. Se remite a un Real Decreto del Gobierno central emitido este mismo mes, el 13/2026, que exceptúa de la realización del plan en algunos supuestos.

La ley, con carácter general, señala que en casos como el del Ayuntamiento de A Coruña, "la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos". Es decir, debe emitir un documento que garantice la disciplina fiscal en los siguientes ejercicios. El Concello ya tuvo que elaborar este documento tras incumplir la regla de gasto en 2024.

Pero en 2025 incumplió también otro requisito, el de la estabilidad presupuestaria. De acuerdo con el interventor, el criterio del Estado es que si el plan económico-financiero se incumple, como considera que ha ocurrido en este caso, hay que aprobar en el plazo de quince días una retención de créditos, es decir, apartar una suma, y constituir, previa solicitud por el Ministerio de Hacienda, un depósito en el Banco de España. En principio, se trata de un depósito por el que se abonarían intereses, pero puede "convertirse en multa coercitiva sin percepción de intereses". El valor, siempre según el funcionario, sería de algo más de doce millones de euros.

El Ayuntamiento no apartó la suma, y señala que, como consecuencia del nuevo decreto, el Concello "no tiene que tramitar un plan económico-financiero" ni adoptar "medidas específicas en el gasto". Así, defiende, "quedan garantizadas las previsiones de inversiones en los barrios y en los servicios a la ciudadanía", dado que no habrá recortes en las cuentas de 2026.

Medidas "excepcionales" y condicionadas

El real decreto deja sin aplicación "excepcionalmente" los artículos referidos a la obligación de emitir planes económico-financieros, si bien solo en algunos casos. Así, afirma que los Ayuntamientos que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto en los presupuestos de 2025 o 2026 no tienen por qué realizarlos, si bien solo si esto se debe a que utilizaron el remanente de tesorería, es decir, fondos sobrantes de otros años, para gastos generales, o a un exceso de financiación afectada por la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. Pero el mismo decreto afirma que sí será exigible el plan para corregir el déficit, o exceso de gasto, que no se deba a estos motivos.

La nueva norma también indica que "será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la corporación local, de acuerdo con el último dato publicado, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad". De acuerdo con el último dato, de abril, el Concello y sus entidades adscritas están pagando a proveedores en 26,4 días, por debajo de los 30 legales.

Críticas de la oposición

El déficit de 2025 y el informe del interventor desencadenaron una crisis política con el BNG. El Bloque afirmó que no respaldaría al Gobierno local en el pleno mientras no solucionase el "buraco económico" y amenazó con romper el pacto presupuestario de este año si el ajuste obligaba a recortar inversiones o servicios. El anuncio del criterio del Concello llega, precisamente, un día antes del pleno de junio.

Más crítico aún ha sido el PP, cuyo portavoz municipal, Miguel Lorenzo, afirmó que la situación económica del Ayuntamiento "va a peor" y no es "puntual", sino que el Concello está "en quiebra técnica". El grupo municipal del PP acusa a PSOE y BNG de haber pactado un presupuesto para este año con un «déficit» de 21 millones de euros, que será «superior» al de 12 millones de 2025. Según afirman, podría llevar a recortes por esa cantidad el próximo año.