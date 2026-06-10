El Mercado das Nubes tendrá lugar en A Coruña del 12 al 14 de junio con 50 puestos de marcas
La iniciativa en la plaza de abastos de San Agustín contará con presencia de artesanos, marcas y puestos de alimentación. Además de un apartado gastronómico, el evento también presenta actuaciones musicales y talleres infantiles
El Mercado das Nubes regresa del 12 al 14 de junio a la plaza de abastos de San Agustín, en A Coruña, con más de 50 puestos de marcas, artesanos, alimentación y proyectos emergentes. El encuentro propone descubrir "talento local, disfrutar de gastronomía de temporada y vivir un ambiente único", según informa la organización. El mercado contará con un área solidaria dedicada al apoyo a diferentes entidades sociales de la ciudad, que venderán sus productos y visibilizarán sus proyectos.
En el apartado gastronómico, el Mercado das Nubes contará con un apartado de tapas en colaboración con Rivera Reposada y Coruña Cocina. El sábado, a partir de las 13.30 horas, el cocinero Koke Trigo de A Espiga propone una albóndiga de ternera, curry verde, chícharos y menta. Al día siguiente en el mismo horario, la chef Alma García de Greca Bar apuesta por una tapa de callos.
La programación musical recoge cuatro conciertos para las jornadas en colaboración con Estrella Galicia. El viernes 12, Kiko Reimúndez & Lisandro toman el escenario. El sábado 13, las actuaciones de Eric Le Peich y Alda Varez & Richi Ponce toman el testigo. El cierre en el domingo 14 corre a cargo de Ivan es Juan.
El Mercado das Nubes ofrece actividades específicas para el público infantil. El evento incluye talleres de manualidades para atender a los más pequeños mientras las familias recorren el recinto y los puestos.
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