Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La oferta de pisos turísticos se duplica en GaliciaEl proyecto de Exolum en el puerto exteriorFiesta naranja por el regreso a la ACB¿Qué es una central reversible?Los 13 intocables del DeportivoLas claves de la futura área metropolitana del taxiVisita del Papa en directo
instagramlinkedin

El Mercado das Nubes tendrá lugar en A Coruña del 12 al 14 de junio con 50 puestos de marcas

La iniciativa en la plaza de abastos de San Agustín contará con presencia de artesanos, marcas y puestos de alimentación. Además de un apartado gastronómico, el evento también presenta actuaciones musicales y talleres infantiles

El Mercado das Nubes en su edición de 2025.

El Mercado das Nubes en su edición de 2025. / CARLOS PARDELLAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

El Mercado das Nubes regresa del 12 al 14 de junio a la plaza de abastos de San Agustín, en A Coruña, con más de 50 puestos de marcas, artesanos, alimentación y proyectos emergentes. El encuentro propone descubrir "talento local, disfrutar de gastronomía de temporada y vivir un ambiente único", según informa la organización. El mercado contará con un área solidaria dedicada al apoyo a diferentes entidades sociales de la ciudad, que venderán sus productos y visibilizarán sus proyectos.

En el apartado gastronómico, el Mercado das Nubes contará con un apartado de tapas en colaboración con Rivera Reposada y Coruña Cocina. El sábado, a partir de las 13.30 horas, el cocinero Koke Trigo de A Espiga propone una albóndiga de ternera, curry verde, chícharos y menta. Al día siguiente en el mismo horario, la chef Alma García de Greca Bar apuesta por una tapa de callos.

La programación musical recoge cuatro conciertos para las jornadas en colaboración con Estrella Galicia. El viernes 12, Kiko Reimúndez & Lisandro toman el escenario. El sábado 13, las actuaciones de Eric Le Peich y Alda Varez & Richi Ponce toman el testigo. El cierre en el domingo 14 corre a cargo de Ivan es Juan.

Noticias relacionadas

El Mercado das Nubes ofrece actividades específicas para el público infantil. El evento incluye talleres de manualidades para atender a los más pequeños mientras las familias recorren el recinto y los puestos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
  2. Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: 'Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones
  3. El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
  4. El bar con uno de los callos más famosos de A Coruña: 'La receta no se ha tocado en 52 años
  5. El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
  6. La histórica ruta a Londres-Heathrow que A Coruña perdió en favor de Santiago dejará de operar este invierno
  7. Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino
  8. José Luis Méndez Romeu: “A Coruña necesita una nueva instalación para la ópera y la ubicación perfecta es el muelle de Calvo Sotelo”

El Mercado das Nubes tendrá lugar en A Coruña del 12 al 14 de junio con 50 puestos de marcas

El Concello de A Coruña afirma que no recortará gastos por el déficit de 2025 y que un decreto del Gobierno lo exime de realizar un plan financiero

El Concello de A Coruña afirma que no recortará gastos por el déficit de 2025 y que un decreto del Gobierno lo exime de realizar un plan financiero

Dos mujeres heridas leves al chocar en una glorieta y en un siniestro por alcance en el acceso a O Portazgo desde Alfonso Molina

Dos mujeres heridas leves al chocar en una glorieta y en un siniestro por alcance en el acceso a O Portazgo desde Alfonso Molina

Un proyecto sobre convivencia entre mayores y estudiantes, premio del programa Santander X Explorer UDC

Un proyecto sobre convivencia entre mayores y estudiantes, premio del programa Santander X Explorer UDC

Paolo Roversi, próximo protagonista de la nueva exposición de la Fundación Marta Ortega, firmará ejemplares de su muestra en A Coruña

Paolo Roversi, próximo protagonista de la nueva exposición de la Fundación Marta Ortega, firmará ejemplares de su muestra en A Coruña

La Casa Museo Casares Quiroga inaugura en A Coruña una muestra sobre el Patronato de Protección a la Mujer

La estatua de María Pita ya es verdiblanca

La estatua de María Pita ya es verdiblanca

El Superior de Galicia se declara incompetente sobre el recurso contra el convenio del polígono Parque de Oza

El Superior de Galicia se declara incompetente sobre el recurso contra el convenio del polígono Parque de Oza
Tracking Pixel Contents