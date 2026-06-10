Defensa do Común reclama que se inspeccionen las obras en la parcela de A Maestranza cuya licencia está paralizada

Las obras que se realizan en una de las dos parcelas adquiridas en A Maestranza por la inmobiliaria Lipromo al Ministerio de Defensa hacen que el colectivo Defensa do Común pida al Concello de A Coruña y a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta que las inspeccionen. El edificio de viviendas previsto en esa finca cuenta ya con licencia municipal, pero su entrada en vigor está condicionada a la sentencia que debe emitir el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el estudio de detalle redactado para ese proyecto.

La entidad reclama saber si las obras en la parcela se tratan de la prospección arqueológica en esos terrenos autorizada por Patrimonio, ya que en el subsuelo existen vestigios de la antigua muralla de la ciudad. El proyecto presentado para esa actuación señala que los trabajos deben efectuarse con la presencia de un arqueólogo, y Defensa do Común asegura no tener constancia de que ese requisito se esté cumpliendo, por lo que exige que, si es así, se paralicen las obras.

La asociación considera que la promotora comenzó los trabajos "sin que se tenga notificada hasta el momento la sentencia" y que el recurso presentado por Lipromo contra la paralización de la licencia tampoco fue resuelto por el Concello, lo que entiende que dio "vía libre" a la empresa para iniciar el proyecto, por lo que acusa al Gobierno local de "pasividad" e "inacción".

Defensa do Común califica de "irresponsabilidad" esa decisión municipal, ya que la anulación del estudio de detalle supondría también la de la licencia de obras, que fue igualmente recurrida por este colectivo.