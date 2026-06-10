La unión de ciencia y arte ante el eclipse de agosto: "Las culturas humanas siempre han mirado hacia el cielo"

El divulgador de arte, Miguel Cajigal, más conocido como El Barroquista, se sienta este jueves a las 19.00 horas en el Museo de Belas Artes de A Coruña para ofrecer una charla con motivo del eclipse del 12 de agosto. Bajo el título de Eclipses en la historia, en el arte y en las culturas, Cajigal estará acompañado por el investigador del Incipit-Csic, César González-García, y juntos abordarán la relación entre astronomía, patrimonio y diferentes disciplinas, con paradas en ejemplos concretos. La jornada se completará con un concierto del grupo de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que interpretará piezas del compositor Karl-Heinz Stockhausen inspiradas en el horóscopo.

"Las culturas humanas siempre han mirado hacia el cielo. Buscaban respuestas, pero también obtenían resultados. Es difícil de demostrar por completo, pero monumentos como Stonehenge se erigieron como puntos de referencia astrales y de observación celeste. Podemos trazar ese interés desde Egipto a los mayas, que pertenecían a una sociedad muy desarrollada en astronomía. La astronomía es una disciplina que ha avanzado con el arte en los últimos 500 años. Aunque no es algo muy sabido, muchas de las imágenes de los telescopios son realizadas por artistas. Se consiguen los datos brutos de esas observaciones y cálculos, pero el aspecto visual se realiza desde el mundo del arte", detalla el divulgador.

El evento, que se celebrará en el salón de actos del museo, tomará forma de charla y no de conferencia por "tener potencial, ya que combina patrimonio, música e historia del arte en relación la astronomía", según El Barroquista. Para el divulgador, el repaso de diferentes hitos históricos permite distinguir cómo la "ciencia estudia y explora los fenómenos como los eclipses, mientras que el arte los ha representado, como relator de sucesos". El cartel de la charla es un ejemplo en sí mismo, ya que cuenta con la imagen A outra cara da Lúa de Luis Seoane para ilustrar.

A outra cara da Lúa, de Luís Seoane / Museo de Belas Artes

Del mapa a la fotografía

"Debe pensarse que la fotografía y el vídeo son tecnologías de poca vida, muy recientes. Antes de eso, la representación de los fenómenos, sucesos y de la actualidad se hacía a través del arte. Por ejemplo, contamos con mapas del siglo XVIII en Reino Unido que describen la trayectoria de un eclipse. Estas expresiones artísticas permitieron comprender el fenómeno, generalmente, a la sociedad culta del momento. Los eclipses han suscitado un gran interés social siempre porque generan curiosidad. Eso mueve la investigación y la divulgación muchísimo. Solo hay que ver lo que sucede hoy en día", relata Cajigal.

Con recuerdos a Kepler, Copérnico o Galileo, El Barroquista afirma que el interés por los eclipses "generó parte de la revolución científica" en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Para ilustrar la importancia del vínculo entre disciplinas, Cajigal pone como ejemplo al pintor Rubens, muy presente en la colección del Museo de Belas Artes de A Coruña. "La astronomía se mueve codo con codo con el resto de científicos y de artistas. Todos vivían alrededor de la figura del mecenas. Rubens tenía un especial interés por todos los avances científicos y se mantenía al tanto de las novedades. Sobre esto, realmente, puede trazarse en una línea hasta el presente y ver cómo en los últimos 200 años, los artistas han comentado la actualidad, como los eclipses", expone.