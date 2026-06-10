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La estatua de María Pita ya es verdiblanca

Los bomberos colocan la bandera y la camiseta del Liceo con los que la heroína acompañará al equipo coruñés en su disputa por el trono de la OK Liga

Bomberos colocan la bandera y la camiseta del Liceo que lucirá estos días la estatua de María Pita.

Bomberos colocan la bandera y la camiseta del Liceo que lucirá estos días la estatua de María Pita. / LOC

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RAC

Como símbolo de una ciudad que apoya a sus equipos, la estatua de María Pita ha pasado en los últimos días de lucir el color blanquiazul al naranja en representación de una afición que ha acompañado paso a paso al Deportivo y al Leyma Coruña en sus ascensos a Primera División y a la Liga ACB, respectivamente.

Suerte y esfuerzo han cumplido ya parte del sueño de María Pita, que ahora se encomienda al verdiblanco para hacer pleno de equipos coruñeses en la elite del deporte. Los bomberos colocaban en la mañana de este miércoles la bandera y el escudo del Hockey Club Liceo que la heroína lucirá estos días.

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Bomberos colocan la bandera y la camiseta del Liceo que lucirá la estatua de María Pita estos días. / LOC

Con el título de Copa del Rey en el bolsillo, el Liceo de A Coruña se postula como máximo aspirante a llevarse la OK Liga. El próximo viernes se juega el trono ante el Igualada en la final que se disputará en el Palacio de los Deportes de Riazor.

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