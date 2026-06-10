Familias y alumnado del colegio de Prácticas volverán a manifestarse por las deficiencias del centro

"La dejadez y el silencio de la Xunta" ante las reclamaciones de las familias del colegio de Prácticas de A Coruña llevan a estas a convocar una nueva concentración ante el centro este viernes antes de la entrada a las clases. La Anpa de la escuela recuerda que reclama desde hace "muchos meses" soluciones para las "graves deficiencias" del edificio, sin que el Concello, la Universidade da Coruña -a la que pertenece el centro- y la Xunta intervengan.

Las familias mencionan entre los problemas del colegio los "graves problemas de humedad", el "deficiente estado de las ventanas", los daños en el mobiliario, "los peligrosos fallos en la instalación eléctrica", los suelos hundidos, los baños atascados e inutilizados, así como la aparición de plagas de insectos en el comedor. Señalan que la reunión mantenida hace un año con las administraciones solo derivó en "pequeños arreglos y parches" por parte del Concello, que considera insuficientes para resolver las grandes carencias apreciadas.

También entonces se decidió renovar el convenio de cesión del edificio a la Xunta, que estaba caducado, pero las familias aseguran desconocer si se llevó a cabo, y que se acordó ceder al colegio segunda planta completa del inmueble que le fue retirada durante la pandemia, pero que sigue sin ser recuperada. Se anunció además un proyecto de reforma integral del edificio del que nada saben, ya que cada pregunta que realizan recibe "la callada y la dejadez por respuesta".

Destacan asimismo que la Consellería de Educación licitó obras en 22 centros por más de 5 millones de euros y no incluyó el colegio de Prácticas, lo que consideran "una tomadura de pelo más". Los afectados recurrieron a la Valedora do Pobo, que en marzo admitió su demanda y solicitó información a Educación, que no contestó y obligó a la Valedora a reiterar su petición.