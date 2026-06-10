¿Vas a O Son do Camiño? Puedes retirar tu pulsera desde este lunes en A Coruña

Apenas queda una semana para el inicio del O Son do Camiño y para que artistas de la talla de Katy Perry, Linkin Park, DJ Snake o Dani Martín pongan a vibrar al Monte do Gozo entre el jueves 18 y el sábado 20 de junio.

Al igual que en las dos últimas ediciones, el festival ha puesto en marcha un punto de pulseración previo al inicio de la cita para agilizar el proceso de acceso y evitar las largas colas en la entrada del festival.

Este año, al igual que el pasado año, las pulseras que permitirán el acceso al recinto se podrán obtener en El Corte Inglés, aunque con una gran novedad: por primera vez no solo podrán retirarse en Santiago, sino que también podrá hacerse desde A Coruña y Vigo.

Horarios y ubicación de los puntos de pulseración

Los distintos puntos de pulseración habilitados en las tres ciudades gallegas estarán disponibles en horario ininterrumpido de 12.00 a 20.00 horas de lunes a miércoles, aunque con diferencias entre cada centro.

El lunes 15, las pulseras podrán retirarse en El Corte Inglés de Vigo, en la 4ª planta, departamento de Deportes.

El martes 16, la pulseración tendrá lugar en El Corte Inglés de A Coruña (exterior, plaza de La Cubela) y de Santiago (planta baja, sala de Ámbito Cultural).

Por último, el miércoles 17, el punto de pulseración estará disponible de nuevo en El Corte Inglés de Santiago.

Además, este último día de pulseración contará con una sorpresa. DJ Caste, artista gallego que este año estará en el festival compostelano, sorprenderá con un showcase en el centro comercial de Santiago.

Público asistente a una edición anterior de O Son do Camiño / ECG

Información importante

Tal y como señalan desde la organización, la entrega de pulseras es personal e intransferible. Además, solo podrán recogerlas aquellas personas que se presenten físicamente en el punto de pulseración, no pudiendo recogerse una pulsera a nombre de otra persona.

En este sentido, desde la organización del Festival se recuerda que "no está permitido quitársela o manipularla. Si se detecta que ha sido alterada o enmendada, la organización estará autorizada a privar a su portador del acceso al recinto".

Con todo, solo se validarán de manera previa al festival las pulseras para los abonos de los 3 días y las entradas del jueves, el primer día. Mientras, los abonos diarios del viernes y el sábado solo se validarán en los accesos del festival en sus respectivos días, así que si solo tienes entrada para el viernes o el sábado no podrás retirar tu pulsera en El Corte Inglés.

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Cabe recordar, además, que la pulsera funciona como monedero electrónico, el cual podrás recargar para utilizar en las barras de bebida, foodtrucks, merchandising, etc.