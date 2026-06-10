"Una gaiteira para A Gaiteira": así es el nuevo mural que luce en esta popular calle de A Coruña

El artista Taccone, graffitero que ha pintado muchas de las paredes de A Coruña con sus ilustraciones, ha añadido una nueva figura a su colección. Hace unas semanas recibió el encargo de la peluquería Mariquiña de A Gaiteira para decorar una de sus paredes exteriores.

Hace unos días publicaba en sus redes sociales una fotografía trabajando ya en la obra y hoy ha anunciado que su gaiteira estaba terminada.

"Del barrio para el barrio. Una gaiteira para A Gaiteira", anunciaba en su cuenta de Instagram al enseñar el trabajo en el que estaba enrolado.

El graffitero, tal y como muestra en sus perfiles, ha trabajado en todo tipo de murales de negocios de la ciudad, así como carteles y diferentes formas de expresión artística.

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En sus redes sociales suele mostrar los trabajos en los que ha participado.