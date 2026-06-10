Heridas leves al chocar en una glorieta y en un siniestro por alcance en el acceso a O Portazgo desde Alfonso Molina

Dos mujeres han resultado heridas leves en sendos accidentes de tráfico registrados a primera hora de este miércoles en A Coruña. El primero ocurrió a las 6.46 horas de la mañana en la glorieta ubicada en la avenida de Fisterra con la calle Gambrinus, en el enlace con el polígono de A Grela. Una conductora de 47 años resultó herida tras el choque lateral de su vehículo con otro que circulaba por la rotonda. La mujer fue trasladada al Chuac con heridas leves.

Poco después, sobre las 08.30 horas, una conductora de 39 años resultó herida en un accidente por alcance en el que también se vieron implicados dos vehículos. Ocurrió en el acceso hacia O Portazgo desde la avenida Alfonso Molina. La mujer fue trasladada por una ambulancia del 061 al Hospital Modelo.