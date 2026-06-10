¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 10 de junio

Charla sobre Curros Enríquez y patrimonio

La filóloga Helena Miguélez imparte una charla sobre la simbología e historiografía gallega usando como partida el monumento a Curros Enríquez.

19.30 horas. A.C. Alexandre Bóveda (Calle San Andrés, 36)

Proyección de cine con ‘Lo imposible se hará’

La Fundación Paideia y Aspadisol unen fuerzas para la proyección de ‘Lo imposible se hará’, un documental de Plena Inclusión España y 950 asociaciones.

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11.30 horas. Fundación Paideia (Plaza de María Pita, 17)