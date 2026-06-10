Agenda de ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 10 de junio
Dos propuestas destacadas en la agenda de ocio y cultura para hoy
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Charla sobre Curros Enríquez y patrimonio
La filóloga Helena Miguélez imparte una charla sobre la simbología e historiografía gallega usando como partida el monumento a Curros Enríquez.
19.30 horas. A.C. Alexandre Bóveda (Calle San Andrés, 36)
Proyección de cine con ‘Lo imposible se hará’
La Fundación Paideia y Aspadisol unen fuerzas para la proyección de ‘Lo imposible se hará’, un documental de Plena Inclusión España y 950 asociaciones.
11.30 horas. Fundación Paideia (Plaza de María Pita, 17)
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