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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 10 de junio

Dos propuestas destacadas en la agenda de ocio y cultura para hoy

Monumento a Curros Enríquez en los jardines de Méndez Núñez.

Monumento a Curros Enríquez en los jardines de Méndez Núñez. / Carlos Pardellas

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RAC

Charla sobre Curros Enríquez y patrimonio

La filóloga Helena Miguélez imparte una charla sobre la simbología e historiografía gallega usando como partida el monumento a Curros Enríquez.

19.30 horas. A.C. Alexandre Bóveda (Calle San Andrés, 36)

Proyección de cine con ‘Lo imposible se hará’

La Fundación Paideia y Aspadisol unen fuerzas para la proyección de ‘Lo imposible se hará’, un documental de Plena Inclusión España y 950 asociaciones.

Noticias relacionadas

11.30 horas. Fundación Paideia (Plaza de María Pita, 17)

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