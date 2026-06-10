Casi un millar de personas participarán en el dispositivo de seguridad de San Juan en A Coruña

Más de un millar de personas -entre personal de seguridad, de organización y de limpieza- tomarán parte en el dispositivo establecido por el Concello de A Coruña para la fiesta de San Juan, para la que ya se publicó el bando municipal con las normas sobre la realización de hogueras, sardiñadas y churrascadas. Este miércoles se celebró la Junta Local de Seguridad sobre esta celebración en la que participó la alcaldesa, Inés Rey, además de la concejala de Seguridad, Montserrat Paz, y la de Medio Ambiente, Yoya Neira.

El dispositivo prevé el cierre al tráfico del paseo marítimo en Riazor, Orzán y Matadero desde las 19.00 horas y la prohibición del baño a partir de las 22.00 y hasta las 9.00 horas del día siguiente. La seguridad, la atención a las emergencias y los servicios sanitarios, que contarán con más 600 personas en sus equipos, serán coordinadas en el Centro de Mando Móvil que se instalará en la Coraza.

Los bomberos se distribuirán en el entorno de las playas y habrá retenes en el cuartel de Agrela para intervenir cuando sea necesario. El grupo de rescate acuático de este mismo servicio contará con dos embarcaciones y un servicio especial de salvamento, mientras que para la evacuación de heridos se diseñaron cuatro rutas que podrán seguir las ambulancias.

El acceso a las playas se señalizará con 12 banderolas desde el Matadero a las Esclavas y se cortará el tráfico en las calles Antonio Viñes, Emilia Pardo Bazán, San José y San Juan para las fiestas que se realizarán en ellas cuando la Policía Local lo considere necesario. Habrá dos zonas para personas con movilidad reducida, una en la playa de Riazor junto a la Coraza y otra en la playa de Oza que contarán con pasarelas de madera para permitir el paso de sillas de ruedas.

Limpieza

En la limpieza intervendrán más de 300 personas y comenzarán en las playas y paseo marítimo a las 06.00 horas, momento en que estos lugares deben ser desalojados, aunque si se produce una emergencia, el Concello podrá ordenar la salida del público en cualquier momento. En los barrios habrá un servicio de limpieza especial en zonas como Monte Alto, Vioño, Labañou, Os Castros, Os Rosales y Barrio de las Flores, además de en María Pita, entorno de Emilia Pardo Bazán, plaza del Humor, plaza de Azcárraga, Ciudad Vieja y Ángel Senra

"É un momento inmellorable para demostrar que podemos seguir sendo a cidade das grandes festividades e eventos e, ao mesmo tempo, ser a cidade que coida os espazos públicos", declaró la alcaldesa tras la Junta Local de Seguridad. También recordó que habrá 25 puntos para depositar residuos de forma separada y otros ocho fueran de la zona de playas, así como 24 contenedores de vidrio en los lugares más concurridos. Allí habrá 15 monitores que entregarán rascas a las personas que depositen envases, con los que se sortearán 3.000 entradas para el Aquapark de Cerceda.