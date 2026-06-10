Paolo Roversi, próximo protagonista de la nueva exposición de la Fundación Marta Ortega, firmará ejemplares de su muestra en A Coruña

La Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP) abre el 20 de junio al público la exposición Doubts de Paolo Roversi, su segunda muestra de verano tras la dedicada al fotógrafo británico David Bailey en 2025. Antes de la inauguración, la tarde del viernes 19 de junio, el artista estará firmando ejemplares del catálogo de la muestra en la librería del Centro MOP, en el Muelle de Batería de A Coruña, con un aforo limitado de 50 personas. Las entradas gratuitas —una por persona— estarán disponibles una semana antes de la firma, el viernes 12, a partir de las 11.00 de la mañana en la página web de la Fundación MOP. Esta firma estará precedida por una visita guiada en primicia a la exposición para este mismo grupo de personas a cargo del equipo de guías de la Fundación.

Doubts combinará obras icónicas con imágenes inéditas hasta la fecha en un recorrido íntimo por el universo artístico de Roversi, icono en la fotografía de moda. La muestra acogerá muchos de los elementos definitorios del artista, como su constante fascinación por las posibilidades experimentales que ofrece la Polaroid. Con Doubts, Roversi transformará hasta el 20 de septiembre la nave del Centro MOP en una red de nueve secciones interconectadas, entendidas como un todo, cada una de las cuales representará un aspecto diferente de su estética: Theatre, Appearances, Shadows, Doubts, People, Presence, Grace, Beauty y Fading.