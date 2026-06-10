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El denunciante del proyecto del Parque de Oza destaca que el Concello indicó que podía recurrirse ante el Superior de Galicia

El máximo tribunal gallego se declaró incompetente sobre el convenio municipal con los promotores y remite el asunto a los tribunales de instancia

Terrenos del futuro polígono residencial Parque de Oza.

Terrenos del futuro polígono residencial Parque de Oza. / Casteleiro

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José Manuel Gutiérrez

A Coruña

La presentación de un recurso contra el convenio suscrito por el Concello de A Coruña y los promotores del polígono Parque de Oza siguió el camino "marcado estrictamente por el propio Ayuntamiento en el acuerdo de aprobación" publicado en el Diario Oficial de Galicia, según explicó el autor de esa iniciativa tras declararse el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia incompetente sobre ese asunto.

El arquitecto técnico Víctor Porto, también vecino de O Castrillón, recordó que tanto ese diario oficial como la respuesta municipal a las alegaciones formuladas mencionan que puede presentarse "recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia". Por eso considera "sorprendente que el Ayuntamiento plantee ahora una vía distinta" y que la actuación municipal constituye "una táctica dilatoria que, en ningún caso, supone un inconveniente" para su oposición al proyecto.

"Lejos de ser un varapalo, valoramos este movimiento muy positivamente", afirmó Porto, quien entiende que esta decisión permite "una nueva oportunidad para acreditar las numerosas y flagrantes irregularidades del convenio", del que dice que "ignora flagrantemente los principios básicos de sostenibilidad, los criterios ambientales, la calidad de vida de los vecinos y la necesaria cohesión social del barrio".

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Porto expresó además su "total satisfacción ante el hecho de que la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior se haya paralizado" y que el procedimiento vuelva a su punto de partida, a lo que añadió que seguirá "fiscalizando este proyecto sin tregua".

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