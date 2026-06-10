Caos en Historia y Dibujo: así puedes reclamar tu nota de la PAU en Galicia si no estás de acuerdo con el resultado

El momento más esperado para miles de alumnos gallegos se acerca. Este jueves 11 de junio, los estudiantes que se presentaron a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) podrán consultar sus calificaciones y, tras los errores que afectaron a los exámenes de Historia y Dibujo Técnico, este año la opción de reclamar estará en la mente de muchos futuros universitarios.

El plazo de revisión -ahora unificado en un único proceso-, podrá realizarse entre el 12 y el 16 de junio hasta las 14.00 horas, y podrá incluir a varios correctores diferentes en función de las casuísticas. Eso sí, los expertos aconsejan reclamar solo si el estudiante está seguro, porque el resultado puede acabar siendo tanto más alto como más bajo.

¿Cómo reclamar la nota de un examen de la PAU de 2026 en Galicia?

La revisión de la nota de la Selectividad debe reclamarse para cada examen por separado. Se hace a través de NERTA, la plataforma en la que la Xunta gestiona el acceso y las preinscripciones al sistema universitario gallego.

En ella, y desde mañana, cada estudiante podrá consultar sus notas y decidir las calificaciones de las materias que quiera reclamar. Es recomendable conservar una copia de la solicitud de revisión como prueba de la petición y tomarse el tiempo necesario para realizar los trámites atentamente.

¿Cómo es el proceso de revisión de los exámenes de Selectividad?

Una vez solicitada la reclamación, comenzará un proceso que podrá constar de hasta de tres etapas. Así lo indica la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), que describe el desarrollo de las revisiones. El proceso será el siguiente:

Primera fase : se revisará si en la corrección del examen se han producido errores materiales . Por ejemplo, si no se ha sumado la nota de todas las preguntas o si alguna se ha dejado sin corregir. Si se han dado estas casuísticas, la nota subirá o bajará en consecuencia y se marcará con una 'P' . Si no se detectan estos fallos, se mantendrá la nota original, denominada también como 'P'. En ambos casos, se pasará a una segunda corrección.

: se revisará si en la corrección del examen se han producido . Por ejemplo, si no se ha sumado la nota de todas las preguntas o si alguna se ha dejado sin corregir. Si se han dado estas casuísticas, la nota subirá o bajará en consecuencia y . Si no se detectan estos fallos, se mantendrá la nota original, denominada también como 'P'. En ambos casos, se pasará a una segunda corrección. Segunda fase : en este punto, un corrector distinto volverá a mirar el examen , estableciendo su propia nota, denominada como 'S' . Y aquí se abren dos escenarios posibles: si entre la nota 'P' y la 'S' hay menos de dos puntos de diferencia, se hace la media aritmética entre ambas y esa será la nota definitiva. Si entre la nota 'P' y la 'S' hay más de dos puntos de diferencia, se pasa a una tercera corrección o fase.

: en este punto, , estableciendo su propia . Y aquí se abren posibles: de diferencia, se hace la media aritmética entre ambas y esa será la nota definitiva. de diferencia, se pasa a una tercera corrección o fase. Tercera fase: cuando la diferencia entre las dos primeras correcciones es superior a dos puntos, intervienen dos especialistas más para realizar una nueva revisión del examen de Selectividad. En este caso, y como indica la CiUG, la nota definitiva "será la consensuada por estas dos personas".

¿Qué hacer si no estás de acuerdo con el resultado de la revisión?

Una vez publicada la nota definitiva del examen revisado, no se podrá pedir una nueva revisión del mismo. Sin embargo, si el alumno aún está en desacuerdo con la calificación obtenida, tiene dos vías posibles:

Presentar un recurso potestativo de reposición ante la CiUG : es decir, que el estudiante tiene la opción de poner una reclamación por escrito ante la entidad para que la CiUG rectifique. El plazo para presentarlo es de un mes , que se empieza a contar desde el día siguiente a la publicación de las calificaciones revisadas. Es importante saber que, mientras no se reciba una respuesta expresa o se cumpla el plazo para considerar que hay silencio administrativo, el afectado no podrá ir a juicio.

: es decir, que el estudiante tiene la opción de poner una reclamación por escrito ante la entidad para que la CiUG rectifique. El , que se empieza a contar desde el día siguiente a la publicación de las calificaciones revisadas. Es importante saber que, mientras no se reciba una respuesta expresa o se cumpla el plazo para considerar que hay silencio administrativo, el afectado no podrá ir a juicio. Interponer directamente un recurso contencioso-administrativo en los juzgados.

¿Es posible ver los exámenes corregidos de la PAU?

Sí. Una vez terminado el proceso de revisión de los exámenes, el estudiantado podrá consultarlos. Para ello, tendrá que solicitarlo entre el 19 y el 22 de junio hasta las 14.00 horas, presentando el formulario correspondiente en el Lugar de Encontro e Recollida de Documentación (LERD) o enviándolo por correo electrónico a dicha entidad.

La fecha para ver los exámenes revisados será el 25 de junio y el lugar la sede de la CiUG, en el Edificio Fontán da Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.