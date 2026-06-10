El PP de A Coruña reclama un programa cultural para celebrar los 175 años del nacimiento de Emilia Pardo Bazán
Plantea que se haga en colaboración con la Real Academia Galega y otras entidades para que tenga un alcance "municipal, gallego y nacional"
El cumplimiento el próximo 16 de septiembre de los 175 años del nacimiento de Emilia Pardo Bazán hace que el grupo municipal del Partido Popular proponga que se conmemore por el Concello con un "programa cultural específico, amplio y acorde con la relevancia de la efeméride". Los populares, que defenderán esta iniciativa mediante una moción en el pleno municipal, consideran que debe llevarse a cabo en colaboración con la Real Academia Galega y otras entidades culturales, académicas y educativas para que tenga "alcance municipal, gallego y nacional".
Para el PP, "A Coruña está llamada a rendir homenaje a una de las figuras más relevantes de su historia cultural y literaria", ya que entiende que su vinculación con la ciudad "no constituye únicamente una referencia biográfica, sino una parte sustancial de la identidad cultural" de A Coruña. La formación defiende que Pardo Bazán "es una figura nuclear del patrimonio coruñés y gallego" y que su legado literario y ensayístico contribuyó a "situar de manera decisiva a nuestra ciudad en el mapa de las grandes capitales de la cultura".
El Partido Popular recuerda que la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán es también la sede de la Real Academia Galega, lo que estima que le da "un valor simbólico extraordinario" y que la conmemoración "debe ser también una oportunidad para reivindicar con firmeza la plena recuperación y puesta en valor" de este edificio, hoy cerrado por obras de rehabilitación.
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