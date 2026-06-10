Un proyecto sobre convivencia entre mayores y estudiantes, premio del programa Santander X Explorer UDC
David Feijóo gana el primer galardón con la iniciativa 'Uno más en casa'
Agencias
El programa 'Santander X Explorer UDC' ha cerrado la edición de 2026 con la entrega de sus premios. El primer galardón recayó en 'Uno más en casa', de David Feijóo, una iniciativa de "marcado carácter social" que promueve la convivencia entre personas mayores y estudiantes mediante un "sistema de intermediación y acompañamiento, creando vínculos, apoyo mutuo y beneficios para ambas generaciones".
Según traslada la Universidade da Coruña (UDC), este año contó con la participación inicial de 30 proyectos y 44 alumnos y alumnas, y de ellos, nueve alcanzaron la fase final de presentación de iniciativas celebrada en el Rectorado coruñés.
Asimismo, añade, el galardón al reto del vídeo fue para 'Valora-T', de Mathías López, que también consiguió el tercer premio de la competición por su iniciativa que propone una "aplicación capaz de convertir el teléfono móvil en un sistema de evaluación de la salud mediante inteligencia y visión artificial, permitiendo un seguimiento continuo del estado de las personas usuarias".
Por otra parte, el segundo fue para 'NauticOps', de Abraham Riveiro, un proyecto que desarrolla una "solución tecnológica para coordinar en tiempo real las operaciones portuarias, conectando de forma eficiente a todos los agentes implicados y favoreciendo una gestión más ágil e integrada".
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