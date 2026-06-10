Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La oferta de pisos turísticos se duplica en GaliciaEl proyecto de Exolum en el puerto exteriorFiesta naranja por el regreso a la ACB¿Qué es una central reversible?Los 13 intocables del DeportivoLas claves de la futura área metropolitana del taxiVisita del Papa en directo
instagramlinkedin

Resonac y el Gobierno comparten la necesidad de autonomía energética de Europa

Pedro Blanco ha defendido que le Gobierno es el principal aliado de las empresas en sus procesos de modernización

El presidente y CEO de Resonac Graphite, César Castiñeira, acompañado por miembros de la dirección de la compañía en EMEA y A Coruña, recibió esta mañana al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y al subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde

El presidente y CEO de Resonac Graphite, César Castiñeira, acompañado por miembros de la dirección de la compañía en EMEA y A Coruña, recibió esta mañana al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y al subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

La multinacional japonesa de electrodos de grafito Resonac y el Gobierno de España han compartido este miércoles la necesidad de defender la autonomía energética y estratégica de Europa.

En una reunión sin prensa, el presidente y consejero delegado de Resonac Graphite, César Castiñeira, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, han abordado la situación empresarial actual, según informan ambas entidades en un comunicado conjunto.

Han coincidido en señalar la necesidad de fijar como prioridad la defensa de la autonomía energética y estratégica de Europa.

César Castiñeira ha asegurado que este reto debe abordarse de manera conjunta entre las Administraciones Públicas y el sector privado.

"Las soluciones a los problemas a los que se enfrenta en este momento Europa deben ser fruto de una estrategia común entre la empresa y el Estado con valores compartidos", ha dicho.

Pedro Blanco ha destacado que el Gobierno es, en su opinión, el principal aliado de las empresas gallegas en sus procesos de crecimiento, modernización e innovación. "Cuando una empresa gallega quiere ampliar su actividad, ganar competitividad o abrir nuevas oportunidades de futuro, encuentra a su lado a un Gobierno comprometido con la industria y con el empleo", ha indicado.

Noticias relacionadas

Resonac Graphite Spain ha recibido 2,7 millones de euros del Gobierno a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico Conectado, con fondos europeos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
  2. Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: 'Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones
  3. El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
  4. El bar con uno de los callos más famosos de A Coruña: 'La receta no se ha tocado en 52 años
  5. El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
  6. La histórica ruta a Londres-Heathrow que A Coruña perdió en favor de Santiago dejará de operar este invierno
  7. Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino
  8. José Luis Méndez Romeu: “A Coruña necesita una nueva instalación para la ópera y la ubicación perfecta es el muelle de Calvo Sotelo”

Resonac y el Gobierno comparten la necesidad de autonomía energética de Europa

El denunciante del proyecto del Parque de Oza destaca que el Concello indicó que podía recurrirse ante el Superior de Galicia

El denunciante del proyecto del Parque de Oza destaca que el Concello indicó que podía recurrirse ante el Superior de Galicia

El Concello de A Coruña descarta recortar inversiones en barrios y servicios por el déficit de 2025

El Concello de A Coruña descarta recortar inversiones en barrios y servicios por el déficit de 2025

Los taxistas de A Coruña respaldan unificar el servicio en la comarca: "Se reducirán tiempos de espera y habrá mejor atención en el rural"

Casi un millar de personas participarán en el dispositivo de seguridad de San Juan en A Coruña

Defensa do Común reclama que se inspeccionen las obras en la parcela de A Maestranza cuya licencia está paralizada

Defensa do Común reclama que se inspeccionen las obras en la parcela de A Maestranza cuya licencia está paralizada

3.000 entradas para el Aquapark de Cerceda: el novedoso sorteo para quien recicle en el San Juan de A Coruña

La puñalada que mató a Yoel Quispe le taponó el corazón, según revelaron los forenses en el juicio

Tracking Pixel Contents