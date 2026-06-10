Resonac y el Gobierno comparten la necesidad de autonomía energética de Europa
Pedro Blanco ha defendido que le Gobierno es el principal aliado de las empresas en sus procesos de modernización
Agencias
La multinacional japonesa de electrodos de grafito Resonac y el Gobierno de España han compartido este miércoles la necesidad de defender la autonomía energética y estratégica de Europa.
En una reunión sin prensa, el presidente y consejero delegado de Resonac Graphite, César Castiñeira, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, han abordado la situación empresarial actual, según informan ambas entidades en un comunicado conjunto.
Han coincidido en señalar la necesidad de fijar como prioridad la defensa de la autonomía energética y estratégica de Europa.
César Castiñeira ha asegurado que este reto debe abordarse de manera conjunta entre las Administraciones Públicas y el sector privado.
"Las soluciones a los problemas a los que se enfrenta en este momento Europa deben ser fruto de una estrategia común entre la empresa y el Estado con valores compartidos", ha dicho.
Pedro Blanco ha destacado que el Gobierno es, en su opinión, el principal aliado de las empresas gallegas en sus procesos de crecimiento, modernización e innovación. "Cuando una empresa gallega quiere ampliar su actividad, ganar competitividad o abrir nuevas oportunidades de futuro, encuentra a su lado a un Gobierno comprometido con la industria y con el empleo", ha indicado.
Resonac Graphite Spain ha recibido 2,7 millones de euros del Gobierno a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico Conectado, con fondos europeos.
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