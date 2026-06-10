Los taxistas de A Coruña respaldan unificar el servicio en la comarca: "Se reducirán tiempos de espera y habrá mejor atención en el rural"

El proyecto para unificar la prestación de servicios de taxi en A Coruña, Culleredo, Cambre, Oleiros y Arteixo tiene el respaldo de los taxistas coruñeses, y, para el presidente de la asociación local de Tele-Taxi, Ricardo Villamisar, será positivo para profesionales y usuarios. "Entre estos municipios y A Coruña hay una relación tanto económica como laboral y social, un intercambio de flujos", defiende. Con el área metropolitana del taxi los ciudadanos tendrían más vehículos que les podrían dar potencialmente servicio, argumenta, y "se reducirían los tiempos de espera: incluso en las zonas rurales con menor demanda, pues podrían aprovechar la flota de toda el área". La medida favorecería la "mejora tecnológica" e integración de las aplicaciones.

Entre los argumentos de los detractores de la medida está la posibilidad de que los profesionales se concentren en las áreas más rentables y dejen sin servicio otras, algo que Villamisar considera que se podrá evitar con regulación. Así, el área tendrá que garantizar que todos los municipios tengan una "cobertura mínima", e incluir un sistema de control "que evite la concentración". En el fin de semana, pone como ejemplo, hay más demanda en A Coruña por el ocio nocturno, y no se puede permitir que otras zonas queden "desatendidas".

La unificación cuenta con el apoyo de la Xunta y el Concello, que ambos afirman que propusieron primero, pero necesitará la aprobación de las cuatro quintas partes de los Ayuntamientos. Los Concellos del área señalan que tienen que estudiar la propuesta, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, defendió este miércoles en una radio local que "hay que dejarse de leiriñas y pensar que somos una gran área metropolitana". Considera que la unificación tiene "toda la lógica del mundo" y señaló que "lo ideal es que haya voluntad política" para "superar" las fronteras administrativas, pues "hacer una guerra de esto no aporta nada".

El Concello coruñés también ha pedido flexibilizar la prestación del servicio de taxis de la ciudad en el aeropuerto de Alvedro, y Villamisar indica que durante el cierre de Lavacolla se permitió que los vehículos de A Coruña subiesen libremente para participar en una bolsa de refuerzo, en vez de, como es habitual, que esto estuviese limitado a determinados números. Para el presidente de Tele-Taxi, esto permite que se cubra el servicio de manera efectiva. También afirma que a los chóferes de taxi se les piden más requisitos que a los conductores de VTCs, vehículos tipo Uber o Bolt, donde "no les piden nada", lo que lleva a un "efecto llamada" para trabajar en la segunda modalidad.