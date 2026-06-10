Los taxistas de Culleredo, contra el área comarcal de taxi: "No queremos este tipo de fusión, puede llevar a que no haya vehículos en el rural"
El portavoz de los taxis del municipio indica que el servicio común puede tener como consecuencia que algunas zonas queden sin cobertura
El colectivo tiene pendiente una reunión con el Ayuntamiento cullerdense, que señaló que necesita más documentación para pronunciarse sobre la iniciativa
La Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña apuestan por crear un área metropolitana del taxi que incluya, además de la ciudad, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, una iniciativa que llevaría a que los servicios se prestasen conjuntamente y que todavía están analizando los Concellos de la periferia. Pero, pese al respaldo de los taxistas coruñeses, el representante de la Asociación de Taxistas de Culleredo, Ricardo Fariña, señala que "nosotros lo valoramos negativamente". "Consideramos que no va a hacer que los servicios sean más efectivos, sino que ocurrirá lo contrario: un taxi de Cambre que haga un viaje a A Coruña y quede allí, o haga otro servicio, hará que mientras tanto su Ayuntamiento quede desabastecido", considera. Para Fariña, el peligro es que "puede llegar un momento en el que no haya taxi en la zona rural".
Los taxistas cullerdenses tienen pendiente una reunión con el alcalde de su Ayuntamiento, en la que van a dar su "opinión". Este Concello considera que la primera información que les trasladó la Xunta "está muy lejos" de lo que se necesita para tomar una decisión informada, y considera que el área solo tiene sentido si ofrece un "beneficio real" a los vecinos. El Ayuntamiento de Oleiros se mostró favorable a realizar una cobertura conjunta, pero solo si mejora el servicio, mientras que Arteixo afirma que analizará propuestas y tratará "con todos los actores implicados" para buscar entendimiento. La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, reclamó un análisis pausado y "comprobar que a proposta ofrece garantías e beneficios reais". Este diario trató de ponerse en contacto con los colectivos de taxistas de estos municipios, sin éxito.
También se va a producir una reunión de seguimiento del convenio sobre Alvedro, que permite que algunos taxistas coruñeses den servicio en este aeropuerto. Según explica Fariña, hay cinco taxis coruñeses "trabajando con nosotros en igualdad de condiciones" y una bolsa de 30 vehículos coruñeses de refuerzo en la que, en principio, pueden participar los que tengan determinados números. Con el cierre de Alvedro se cambió el sistema y se permitió que se incorporaran a la bolsa los taxis que quisieran. El Concello de A Coruña reclama más flexibilidad en este servicio, y Fariña indica que la bolsa "funciona mejor sin número".
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