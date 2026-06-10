A la vista la estructura de un nuevo bloque residencial en Xuxán, con 50 viviendas para alquiler social

El futuro bloque residencial de Xuxán que se ejecuta en la parcela Z-37, junto a la calle Cernadas, prevé habilitar 50 nuevas viviendas para alquiler social, de las que una quinta parte serán adaptadas. La urbanización contará con 104 plazas de estacionamiento: 12 de ellas para personas con movilidad reducida y 14 para motocicletas y patinetes eléctricos. Las obras estarán finalizadas en 2027, según los cálculos del Concello, que destina a la construcción de estas nuevas viviendas 10,2 millones de euros, de los que una cuarta parte proceden de los fondos Next Generation.

La alcaldesa Inés Rey, en el centro de la imagen, durante la visita a las obras este miércoles. / Casteleiro

“Trabajamos para mitigar una realidad compleja que exige una mayor coordinación y una colaboración más estrecha entre todas las Administraciones públicas implicadas”, señaló la alcaldesa Inés Rey este miércoles durante su visita a las obras para supervisar su avance. En el recorrido también participaron el concejal de Economía José Manuel Lage, el gerente de la empresa constructora Javier Sal y personal técnico.