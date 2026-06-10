La línea 4 del bus dará servicio a Xuxán, en A Coruña, desde finales de este mes

La reunión mantenida este miércoles por la alcaldesa, Inés Rey, con la asociación de vecinos de Xuxán, fue aprovechada para anunciar el inicio a finales de este mes de una nueva ruta del transporte público municipal que dará servicio al barrio a finales de este mes. En el encuentro participó también la Compañía de Tranvías, que modificará el recorrido de la línea 4, que termina ahora en el Barrio de las Flores y que con el cambio entrará en Xuxán por la calle A Canteira y efectuará tres paradas en esta zona.

Dos de ellas estarán en la avenida Fresas de Eirís, entre las calles Campo de Galán y A Viña, así como en la confluencia con la calle Milagros Rey. La tercera estará en la avenida de Xuxán en su cruce con Ángel Gómez. Se aprovecharán además las paradas en el viaducto que conecta las rotondas entre la avenida de Monelos y el acceso a Xuxán para conectar con las líneas 1A y 12A. La ampliación de la línea 4 no variará sus frecuencias, ya que la ruta se reforzará con un autobús más.