Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La oferta de pisos turísticos se duplica en GaliciaEl proyecto de Exolum en el puerto exteriorFiesta naranja por el regreso a la ACB¿Qué es una central reversible?Los 13 intocables del DeportivoLas claves de la futura área metropolitana del taxiVisita del Papa en directo
instagramlinkedin

La línea 4 del bus dará servicio a Xuxán, en A Coruña, desde finales de este mes

Se crearán tres paradas en el interior del barrio y se mantendrá la frecuencia del servicio

Pasajeros subiendo a un bus del servicio municipal de A Coruña.

Pasajeros subiendo a un bus del servicio municipal de A Coruña. / Casteleiro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

La reunión mantenida este miércoles por la alcaldesa, Inés Rey, con la asociación de vecinos de Xuxán, fue aprovechada para anunciar el inicio a finales de este mes de una nueva ruta del transporte público municipal que dará servicio al barrio a finales de este mes. En el encuentro participó también la Compañía de Tranvías, que modificará el recorrido de la línea 4, que termina ahora en el Barrio de las Flores y que con el cambio entrará en Xuxán por la calle A Canteira y efectuará tres paradas en esta zona.

Dos de ellas estarán en la avenida Fresas de Eirís, entre las calles Campo de Galán y A Viña, así como en la confluencia con la calle Milagros Rey. La tercera estará en la avenida de Xuxán en su cruce con Ángel Gómez. Se aprovecharán además las paradas en el viaducto que conecta las rotondas entre la avenida de Monelos y el acceso a Xuxán para conectar con las líneas 1A y 12A. La ampliación de la línea 4 no variará sus frecuencias, ya que la ruta se reforzará con un autobús más.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
  2. Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: 'Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones
  3. El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
  4. El bar con uno de los callos más famosos de A Coruña: 'La receta no se ha tocado en 52 años
  5. El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
  6. La histórica ruta a Londres-Heathrow que A Coruña perdió en favor de Santiago dejará de operar este invierno
  7. Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino
  8. José Luis Méndez Romeu: “A Coruña necesita una nueva instalación para la ópera y la ubicación perfecta es el muelle de Calvo Sotelo”

La línea 4 del bus dará servicio a Xuxán, en A Coruña, desde finales de este mes

Familias y alumnado del colegio de Prácticas volverán a manifestarse por las deficiencias del centro

Los taxistas de Culleredo, contra el área comarcal de taxi: "No queremos este tipo de fusión, puede llevar a que no haya vehículos en el rural"

Resonac y el Gobierno comparten la necesidad de autonomía energética de Europa

El denunciante del proyecto del Parque de Oza destaca que el Concello indicó que podía recurrirse ante el Superior de Galicia

El denunciante del proyecto del Parque de Oza destaca que el Concello indicó que podía recurrirse ante el Superior de Galicia

El Concello de A Coruña descarta recortar inversiones en barrios y servicios por el déficit de 2025

El Concello de A Coruña descarta recortar inversiones en barrios y servicios por el déficit de 2025

Los taxistas de A Coruña respaldan unificar el servicio en la comarca: "Se reducirán tiempos de espera y habrá mejor atención en el rural"

Casi un millar de personas participarán en el dispositivo de seguridad de San Juan en A Coruña

Tracking Pixel Contents