Obra de los Cantones
Ya son visibles los nuevos bancos de la parada de autobús de Correos, en A Coruña
Se han instalado los elementos de madera que permiten sentarse para esperar el transporte metropolitano
La obra de los Cantones de A Coruña sigue avanzando y ya son visibles los bancos y elementos de apoyo instalados en la calle Manuel Casas, donde se ha instalado la parada de autobús metropolitano que antiguamente se situaba en Entrexardíns.
En las últimas semanas estaban colocadas las estructuras de cemento y desde esta semana ya están instalados también los elementos de madera que completan las zonas de asiento que permitirán un descanso o esperar a los autobuses que hacen parada en el centro de A Coruña.
A estos se añadirán próximamente los que están en el cruce entre el Teatro Colón, la Subdelegación de Gobierno, el edificio de Correos y la Casa Paredes, que buscarán "dibujar" una plaza en la intersección, tal y como explica la memoria del proyecto.
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