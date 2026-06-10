Ya son visibles los nuevos bancos de la parada de autobús de Correos, en A Coruña

La obra de los Cantones de A Coruña sigue avanzando y ya son visibles los bancos y elementos de apoyo instalados en la calle Manuel Casas, donde se ha instalado la parada de autobús metropolitano que antiguamente se situaba en Entrexardíns.

Nuevos bancos en la parada de bus de Manuel Casas / Casteleiro

En las últimas semanas estaban colocadas las estructuras de cemento y desde esta semana ya están instalados también los elementos de madera que completan las zonas de asiento que permitirán un descanso o esperar a los autobuses que hacen parada en el centro de A Coruña.

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A estos se añadirán próximamente los que están en el cruce entre el Teatro Colón, la Subdelegación de Gobierno, el edificio de Correos y la Casa Paredes, que buscarán "dibujar" una plaza en la intersección, tal y como explica la memoria del proyecto.