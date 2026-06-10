La puñalada que mató a Yoel Quispe le taponó el corazón, según revelaron los forenses en el juicio

La muerte de Yoel Quispe, apuñalado mortalmente en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, se produjo como consecuencia de un taponamiento cardíaco, según explicaron facultativos del Instituto Nacional de Toxicología en una nueva sesión del juicio celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Los médicos detallaron, a petición de las acusaciones particulares, que el fallecimiento fue causado "por una herida en el corazón", que afectó a la pared anterior al ventrículo derecho, lo que provocó el taponamiento del órgano.

La médica del centro penitenciario de Teixdeiro, en el que se encuentra recluido desde hace dos años y medio el autor confeso de los hechos, declaró a petición de la defensa de este que pudo sufrir una "desafectación" con relación a lo sucedido, sin descartar además, por la reacción que mostró, que pueda tener una capacidad intelectual límite.

"Probablemente", respondió al ser preguntada si esa condición podría afectar a su capacidad de reacción en unos hechos como los que se enjuician. No obstante, a preguntas de la Fiscalía, ratificó que no hizo al acusado un test de inteligencia u otras pruebas de tipo psicológico.

Los tres acusados prestarán declaración ante el tribunal este jueves, mientras que el viernes se leerán las conclusiones definitivas de las partes. La Fiscalía pide 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y el sobreseimiento de la causa para los otros dos, mientras que el padre y la madre de la víctima, que mantienen acusaciones particulares diferentes, reclaman que los tres deben ser condenados, el autor material por asesinato a una pena de 25 años.

La misma condena exigen para el que supuestamente entregó la navaja por considerarle cooperador necesario, mientras que para el tercero la madre pide 15 años por ser cómplice del crimen, mientras que el padre reclama solo tres años en concepto de encubridor.