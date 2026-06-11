El BNG mantiene su veto a aprobar iniciativas del Gobierno local de A Coruña por el déficit de 2025 en el pleno de junio: el plan de basuras queda sin aprobación definitiva

El pleno municipal de A Coruña de este jueves apenas contenía asuntos de calado. El Gobierno local solo llevó como asuntos la comparecencia en el recurso de los promotres de As Percebeiras contra el veto a construir en la finca que fue revalidado este mes de enero, aprobada por unanimidad, y la aprobación definitiva del plan de gestión de residuos, al que el PSOE y BNG habían dado luz verde en febrero con la abstención del PP. Pero en este segundo asunto, el BNG se abstuvo, como parte de la crisis política relacionada con el déficit de 2025. Según había señalado el Bloque, no respaldará iniciativas municipales hasta que no solucione su "buraco económico", si bien el Gobierno local ya prometió que el descuadre de las cuentas del año pasado no implicará recortes en inversiones o servicios, y tampoco la redacción de un nuevo plan económico-financiero. El plan no se aprobó, pues los populares votaron en contra y los votos socialistas no consiguieron mayoría sin el apoyo del Bloque.

El concejal del BNG Francisco Jorquera, hasta hace poco portavoz, señaló que en febrero el Bloque votó a favor y no tiene "discrepancias salientables" con sus líneas maestras. Pero desde entonces, indicó, el Bloque anunció que no apoyará asuntos mientras no . También afirmó que el Gobierno local no dialogó con el Bloque acerca de ese plan. Jorquera señaló que en el anterior pleno se aprobó una moción nacionalista relativa a residuos que no se llevó a cabo, y se posicionó contra una posible unificación del servicio de basuras, afirmando que se podría prescindir de Mulleres Colleiteiras.

Desde el PP, el concejal José Ramón Amado, en A Coruña "nos vendieron la cidad de cristal", pero en los barrios hay "bolsas de basura fuera de los contenedores". El plan de basuras, consideró, no es realista, y aunque promete solucionar "el gran agujero negro", la planta municipal de Nostián, añadió que "el papel lo aguanta todo". "Es fascinante su capacidad para redactar folletos a todo color mientras las calles huelen mal", criticó.

La edil de Medio Ambiente, Yoya Neira, criticó la "visión apocalíptica" de los populares, y defendió que "no veo la basura colgando de los árboles". "No voy a sacar un ápice de responsabilidad a nadie", indicó, incluyéndose, pero defendió que se está trabajando en un "estudio de lo que va a ser a futuro" el sistema de recogida de la ciudad, para estudiar cuál es la mejor solución, e indicó que hay que pedir responsabilidades a los vecinos que ensucian. También defendió que está dispuesta a dialogar con Padre Rubinos, que se ocupa de los contenedores de ropa, y con Mulleres Colleiteiras, que lleva el aceite usado, pero que los servicios se sacará a concurso y afirmó que se está estudiando "la mejor fórmula". "Siento muchísimo el cambio de postura" sobre el plan, indicó Neira, que defendió que no modificó en relación a la aprobación inicial.