Detenidos dos hermanos en A Coruña por robos con violencia a mujeres de avanzada edad
La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de ambos. La Policía Nacional continúa investigando su posible participación en otros robos
Dos hermanos han sido detenidos en A Coruña por la Policía Nacional como autores de cinco robos con violencia a mujeres de edad avanzada ocurridos en los últimos meses. Según la investigación, el primer robo sucedió el pasado 2 de febrero, cuando los individuos inmovilizaron a una mujer octogenaria en Elviña para robarle el bolso. El pasado 28 de abril, una mujer de 76 años sufrió un robo con violencia en el interior de su portal, en avenida de Arteixo. Según el relato policial, fue abordada cuando trataba de acceder al ascensor y uno de los ladrones le arrancó una cadena de oro tras agarrarla fuertemente por el cuello, lo que provocó la caída al suelo de la víctima. El hombre huyó del lugar junto a otro que lo esperaba fuera del portal.
Solo un día más tarde, dos mujeres fueron abordadas en plena luz del día en la calle Caballeros, en el barrio de Cuatro Caminos. Los ladrones intentaron arrancarles las cadenas de oro que llevaban al cuello, aunque finalmente una de ellas consiguió escapar.
Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional determinaron que los hermanos detenidos realizaban un seguimiento previo a sus víctimas, observaban que portaban joyas y aprovechan el momento para acometer los hechos con impunidad.
Los hermanos fueron detenidos en días diferentes y puestos a disposición judicial, quien decretó el ingreso en prisión de ambos. La policía mantiene abierta la investigación para esclarecer su participación en otros robos con violencia ocurridos durante los pasados meses.
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