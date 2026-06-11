Los farmacéuticos de A Coruña alertan sobre los riesgos del sol sin protección... y de los bulos en las redes sociales: "Cuidado con los 'influencers' que no tienen ni idea"

"Hay muchos farmacéuticos y dermatólogos que hacen una buena labor divulgativa en las redes sociales, y ahí es donde habría que dirigirse para buscar información sobre protección solar, y no a cualquier influencer que no tiene ni idea y que se dedica a difundir bulos muy preocupantes", advirtió la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Marga Muñoz, durante la presentación, este jueves, de la tradicional campaña de fotoprotección del órgano colegial que, en esta edición, y bajo el lema Este verano ten dos dedos de frente. O cuatro, busca trasladar a la población "un mantra" que "ya repiten, desde hace tiempo, los especialistas en dermofarmacia": un símil con la cantidad de producto necesaria y dos dedos, para medirla con exactitud.

"Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología dicen que junio y julio van a ser meses especialmente calurosos este año, lo cual nos indica que tenemos que cuidarnos todavía más. La piel tiene memoria, esto es algo que no nos cansamos de repetir", resaltó la presidenta del COFC, Sara Satrain, durante el mismo encuentro informativo, en el que incidió en la necesidad de "ser consecuentes" y "avisar a la población, sobre todo a la que tiene bastantes factores de riesgo", de la importancia de protegerse del sol.

"Lo cual no es solamente ponerse el fotoprotector, que también, sino estar en las horas en las que el sol incide más perpendicularmente --de 12.00 a 16.00-- a la sombra, o utilizar gafas, sombreros y todas estas barreras que ayudan a evitar que nos pueda llegar el sol de una manera directa", recordó Catrain, quien hizo hincapié en que, este año, los farmacéuticos coruñeses han querido "lanzar un mensaje muy directo".

'Bulo Fighters': una campaña dirigida a adolescentes

"Primero, incidiendo en la cantidad de producto porque, aunque la población está ya bastante informada y sensibilizada de que tiene que usar el fotoprotector, a veces no lo hace en la cantidad que debería. Por eso el lema es Ten dos dedos de frente. O cuatro, para que la ciudadanía entienda qué cantidad de fotoprotector tiene que utilizar en las diferentes partes del cuerpo. Y otro mensaje que queremos transmitir es que hay que reaplicar el producto: uno se pone el fotoprotector por la mañana, pero utiliza ropa, se va quedando pegado, suda... Y eso hay que ir reponiénlo, máxime si se va a hacer una exposición más prolongada", resaltó la presidenta del COFC, antes de poner sobre la mesa algunos datos de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venerealogía que, en el marco de la campaña Euromelanoma 2026, ha lanzado "una propuesta bastante innovadora, dirigida, fundamentalmente, a los adolescentes" que, advirtió, acostumbran a ser "los más escépticos" sobre la importancia de la fotoprotección.

En España se diagnostican unos 8.000 nuevos casos de melanoma cada año, y en Galicia en torno a 900

"La iniciatiativa se llama Bulo Fighters, y su objetivo es combatir la desinformación sobre la fotoprotección que, sobre todo, circula a través de las redes sociales. La evidencia científica es incontestable, de hecho, en España se diagnostican unos 8.000 nuevos casos de melanoma cada año, y en Galicia en torno a 900. Los pronósticos han mejorado mucho, por varios motivos: gracias a que la detección es cada vez más precoz, a las terapias dirigidas y a que la ciudadanía está más concienciada y cuenta con mayor información acerca de la importancia de fotoprotegerse", consideró Catrain, en la presentación de la campaña de fotoprotección de las farmacias de A Coruña.

Encuesta en las farmacias

Un acto en el que la secretaria de la Junta de Gobierno del COFC, Marga Muñoz, trasladó las "principales conclusiones" de una encuesta sobre fotoprotección llevada a cabo entre los farmacéuticos de la provincia coruñesa que, si bien ponen de manifiesto que las campañas de concienciación mejoran los hábitos de protección solar (el 92% de los encuestados así lo cree), dejan claro que "todavía quedan asignaturas pendientes". Y es que "solo una minoría de los farmacéuticos considera" que los ciudadanos usan el fotoprotector "correctamente"; "algo más del 75% opina" que lo hacen "solo en parte"; y "algo más del 20% cree que, directamente, no lo utilizan", indicó Muñoz.

Solo una minoría de los farmacéuticos considera que los ciudadanos usan el fotoprotector "correctamente"; en torno al 75% opina que lo hacen "solo en parte"; y "algo más del 20%" cree que, "directamente, no lo utilizan"

"Esto es algo que vemos detrás del mostrador de la farmacia, muchas veces, cuando preguntamos, sobre todo por la tarde, si se han echado protector solar, y te dicen: 'Sí, sí, por la mañana, antes de salir de casa me lo puse. Y a partir de ahí ya... Nunca más. Una vez al día, por la mañana y ya está, no es suficiente. La reaplicación es importantísima, al igual que la cantidad, porque la mayoría no se pone suficiente ni en todas las partes", subrayó Muñoz, al pormenorizar los resultados de un sondeo que desvela, asimismo, que "las redes sociales (casi un 74%), junto con las farmacias (un 65%)" --"menos mal", apuntó--, son "las principales fuentes de información" a las que se dirigen los ciudadanos para resolver dudas sobre fotoprotección.

Envases de fotoprotectores, en la presentación de la campaña 2026 del COFC, en A Coruña. / Casteleiro

"De ahí la importancia de recordar que no todas las fuentes de información en las redes sociales son igual de válidas. Hay muchos farmacéuticos y dermatólogos que hacen una buena labor en ese medio, y ahí es donde habría que dirigirse para buscar información, y no a cualquier instagramers que no tiene ni idea y que se dedica a difundir bulos muy preocupantes", advirtió.

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En la misma línea se manifestó la vocal de Dermofarmacia de la Junta de Gobierno del COFC, Blanca González, quien aseguró que "la población está cada vez más sensibilizada" y tiene "mayor conciencia de que la radiación solar es un factor de riesgo" para el cáncer de piel, entre otras patologías. "Pero también es verdad que vemos asombrados, muy a menudo, a ciertos influencers en redes sociales enviando mensajes totalmente contrarios a una evidencia científica sólida. Por eso son tan importantes estas campañas", reivindicó González, durante un encuentro que contó con la participación de la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén Do Campo, quien anunció la incorporación de la provincia coruñesa al programa de dispensación de fotoprotectores con descuento del 50% a pacientes de lupus, al tratarse de "personas de alto riesgo", mediante una colaboración con la Asociación Galega de Lupus (AGAL).