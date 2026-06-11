La fiesta de A Coruña que terminará a lo 'bakala' tras seis horas seguidas de música electrónica con un solo DJ

Durante seis horas seguidas, DJ Muinhos toma el mando en la cabina de la sala Skyroom de Pelícano, en A Coruña, para contar una historia a través de la música electrónica durante la madrugada de este viernes al sábado. Después de su paso por Madrid y Vigo con el formato All Night Long, el pinchadiscos de Ponteareas propone una sesión a solas para una noche entera. En esta ocasión, DJ Muinhos se suma a Peligro Club, la fiesta coruñesa en la que también es residente. "Este formato o máis habitual agora en escenarios de Europa", afirma el encargado de poner a bailar la sala.

"Esta é a terceira edición do formato All Night Long, que xa fixen en Madrid e Vigo. Vai durar seis horas e sen outra persoa no cartel, unha noite comigo e para facelo coa miña xente, con Peligro Club. Este formato pode parecer novo, pero é o máis habitual agora en escenarios europeos e nos clubes especializados. No último ano, moitos DJs ofrecen xa ese tipo de actuacións e ten sentido. Permiten moito máis para ambas partes, tamén o público. A proposta é máis inmersiva e de longo percorrido nun dos espazos de referencia do clubbing en Galicia", asegura el pinchadiscos.

El DJ gallego, que se confiesa admirador de Andrés Campos por su sesión de doce horas seguidas en Fabrik, asegura que su contacto con la música electrónica le vino por su estancia Erasmus en República Checa. Allí conoció otro modelo nocturno de fiesta y se interesó tanto por el género como por la figura del pinchadiscos. "Alí, a música electrónica está moi instalada na cultura en xeral, é o típico. Aquí é algo que estamos vendo nos últimos tempos. Tiven que coñecela de primeiras, familiarizarme con ela. Namorei da electrónica e percorrín varios clubes buscando. Rematei por estudala e poñerme a producir, pouco a pouco. Levo por aquí, en parte, o estilo que atopei alí", expresa.

"Teño o meu gusto e a miña bagaxe, eses dous elementos marcan a sesión. Xeralmente, o tempo dun set é de unha hora e media e dá oco para contar pouco a nivel musical. Parte do traballo no All Night Long é contar unha historia. Procuro examinar os estilos de música para a transición durante todo ese tempo, desde algo tranquilo de groove ou house a un ritmo de medio tempo, estilo techno, para rematar con música bakala, moi noventeira e moi de Valencia ou Zaragoza. Esta é a historia para a noite", explica Muinhos sobre su apuesta para la noche en la sala Skyroom.

Talento gallego, pero global

DJ Muinhos fue seleccionado como uno de los ganadores de Maximum Heat, el concurso mundial para talentos organizado por HÖR, uno de los máximos estandartes de la electrónica en Berlín. Superó a más de 1.300 candidatos y terminó dentro del top 3. Gracias a ello, el gallego podrá pinchar en su famoso 'baño-cabina', que inunda las redes sociales y es un lugar clave en la escena global del género. La presencia del DJ de Ponteareas en salas de la Península ha ido en aumento en los últimos meses, con diferentes sesiones en salas de Madrid y como integrante del cartel en diferentes ediciones de la fiesta Wake Up. Además de esto, también es fundador del evento electrónico Alakran, en su localidad natal.

"Este novembro irei a Berlín a gravar no HÖR. Vanme permitir pinchar durante 50 minutos, quizais unha hora e media, pero non un All Night Long. Cando penso en como medrar nun sector como a música, en concreto na electrónica, o único consello que podo dar é que cuides a túa marca. Tamén deber crear e contar con unha comunidade forte, que sexas familia co teu público. Alí onde vaias, levar esa comunidade", resume sobre su experiencia.