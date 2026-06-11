Fiscalía califica de asesinato la muerte de Yoel Quispe y pide 20 años para dos de los acusados

La Fiscalía modificó este jueves en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de A Coruña la calificación de homicidio que había planteado inicialmente para el delito cometido por el autor confeso de la muerte de Yoel Quispe el 24 de diciembre de 2023 y la elevó a la de asesinato, que también extendió al joven que le proporcionó la navaja con la que le asestó una puñalada. En sus conclusiones definitivas, para ambos reclama una condena de 20 años de prisión, cuando hasta ahora solicitaba 14 años para el primero y no había acusado al segundo, al igual que al tercer implicado.

La acusación particular que representa a la madre de Yoel mantuvo su petición de condena de 25 años de cárcel para los dos primeros jóvenes y de 15 años para el tercero como cómplice de los hechos. La representación legal del padre también sostuvo su petición de 25 años por asesinato para el autor de la puñalada y el que facilitó la navaja, aunque retiró la de tres años que había planteado para el tercero, al que hasta ahora consideraba encubridor.

La Fiscalía varió su calificación de los hechos al estimar que J. L. G. actuó con intención de “provocar” la muerte de Yoel, quien, en su opinión, no tuvo “opción de defensa”, mientras que de Y. G. dijo que al proporcionarle el arma era “conocedor de la alta probabilidad” de que la víctima falleciese a consecuencia del ataque. “Sin su arma no habría muerte”, destacó la fiscal en la vista.

Defensas

La abogada defensora del autor de la muerte solicitó su absolución y, que en todo caso, sea condenado por homicidio imprudente. Calificó de “agresión ilegítima” el ataque de Yoel Quispe a su cliente, ya que este fue golpeado cuando trataba de mediar en la pelea en la que la víctima estaba enzarzado con otro grupo de jóvenes.

También defendió que a este joven deben aplicársele eximentes y atenuantes como el consumo de alcohol y drogas, así como que posee una capacidad intelectual límite. El abogado de Y. G. también reclamó que sea absuelto al considerar que cuando entregó la navaja a su amigo “estaba en estado de obcecación, que nubló su raciocinio”.

El letrado añadió que su defendido sufrió un “miedo insuperable” y que tenía sus facultades alteradas por el consumo de alcohol y drogas. La defensora del tercer acusado aseguró que “no ha lugar a emitir un veredicto” sobre su cliente, de cuya implicación dijo que “no hay prueba de cargo”, a lo que añadió que padece “un trastorno psicótico”.