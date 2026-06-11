El Gobierno local de A Coruña convocará este julio a los Ayuntamientos del área para dar el primer paso para un área metropolitana

La creación de un área metropolitana de A Coruña, una larga promesa por cumplirse de la que ya hablaba el exregidor Francisco Vázquez en 2003, volvió este jueves al pleno municipal. En septiembre de 2019, la alcaldesa Inés Rey, en sus primeros meses de su primer mandato, la relanzó para que la urbe dejase de ser "esa pequeña aldea gala que daba espalda a su entorno para vivir una nueva realidad metropolitana", y en en junio de 2023 el pacto con el BNG para investirla en su segundo mandato afirma que se debería redactar un "proyecto de ley del área metropolitana" en un plazo de dos años. Nunca se realizó, y el Bloque, enfrentado al Gobierno local por el déficit de 2025 y que ha rechazado respaldar sus iniciativas plenarias si no se soluciona el "buraco económico" de las cuentas municipales, llevó una moción a pleno que sirvió para criticar la inacción municipal y se aprobó. El portavoz municipal, José Manuel Lage, afirmó que este julio se convocará a los alcaldes de la comarca para poner las bases que impulsen las políticas metropolitanas y empezar por "definir si se quiere una ley". La apuesta municipal, defendió, es empezar por un área de movilidad conjunta. En la reunión de julio se constituirá una mesa de trabajo, y, según ha podido saber este diario, en la primera semana de junio se reunirá la comisión municipal que trata este asunto.

La portavoz municipal, Avia Veira señaló que en mayo de 2025 el Ejecutivo muniicpal ya se comprometió a tener una propuesta de área metropolitana ese año, que no se realizó, y que en 2019 ya había prometido realizarlo. Para la concejala nacionalista, "para deseñar A Coruña do futuro" es necesario una herramienta que articule "o que xa é a realidade de milleiros de coruñesas e coruñeses" y contribuya a solucionar problemas y gestionar servicios de manera conjunta. Desde el grupo "somos escépticas", afirmó Veira. En su moción, los nacionalistas reclamaron al Concello que liderase e impulsase "decididamente" la creación del área y convocase la Comisión Especial da Área Metropolitana para acordar un calendario de trabajo para mantener conversaciones con Ayuntamientos del área.

El edil popular Roberto Rodríguez consideró que las áreas urbanas modernas son eficientes y compettiivas no por crear un área supramuniciapl. "A cuestión non é que órgano queremos crear", sino qué retos hay que resolver, afirmó, y señaló que las experiencias positivas en Europa no pasan por "engordar" la administración. Su grupo presentó una moción para, antes de impulsar un área metrpoolitana, convocar a los Concellos del área para crear una "agenda compartida" en materias como vivienda o movilidad, y Rodríguez afirmó que no se debe empezar la "casa polo tellado". Sería una "oficina das artes metropolitana", que solo serviría para "colocar ao irmán de alguén", denunció, y acusó al BNG de respaldar al Gobierno local y admitir incumplimientos de los pactos entre socialistas y nacionalistas. Su moción fue rechazada con votos en contra de PSOE y Bloque.

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El portavoz municipal, José Manuel Lage, defendió uan "verdadeira gobernanza metropolitana" de la comarca, y señaló que en 2012 se aprobo una ley del área metopolitana de Vigo de forma "unilateral", con votos solo del Partido Popular y fue "un fracaso absoluto". El Concello "xa ten dado pasos importantes" y la ciudad ya es "metropolitana", con la empresa municipal de aguas de A Coruña, Emalcsa, dando servicio a otros municipios o colaboración intermunicipal en la EDAR de Bens. Los socialistas presentaron una enmienda para añadir a la moción un "estudio técnico" que sirva de apoyo al desarrollo de políticas metropolitanas, y fijar como objetivo la presentación de un anteproyecto de ley, con "consenso o acuerdo mayoritario" de los Ayuntamientos del área, antes de que finalice el primer trimestre de 2027. Lage defendió que el área no puede ser una "imposición", sino una actuación por "cooperación". Tras negociar con el Bloque, se añadió el punto relativo al acuerdo mayoritario de los Concellos.