El Gobierno local de A Coruña descarta trasladar edificabilidad de As Percebeiras a Os Rosales: "La disminución no se moverá a ningún sitio"

El Concello de A Coruña, con acuerdo de PSOE y BNG, ha vetado de forma temporal la construcción en la finca de As Percebeiras, donde los promotores quieren construir centenares de viviendas. El pleno de este jueves aprobó por unanimidad que el Ayuntamiento comparezca en un proceso judicial promovido por los promotores contra el veto, que tiene como objeto reformar el urbanismo de la finca. El Gobierno local explora rebajar la edificabilidad, y un informe técnico explora la posibilidad de trasladar permiso para construir a otras fincas, en Os Rosales. El edil popular Antonio Deus preguntó en el pleno de este jueves si el Ayuntamiento va a trasladar edificabilidad, pero el Gobierno local afirmó que no se tomará esa decisión, sino que se reducirá en la propia finca.

El concejal popular afirmó que As Percebeiras está "pagando los platos rotos" de las decisiones tomadas por PSOE y BNG en otros desarrollos urbanísticos como Parque del Agra o Parque de OZa. En As Percebeiras está comprometida "mucha edificabilidad" de compromisos de terrenos para construir el paseo marítimo. Sobre la transferencia de edificabilidad a terrenos municipales de Os Rosales, preguntó por qué no se hizo en Parque del Agra, en Agra do Orzán.

El edil de Urbanismo y Vivienda, Francisco Díaz Gallego afirmó que lo que está previsto es "dar la mejor solución". En el estudio se pusieron sobre la mesa "todas las posibles alternativas" y acusó a los populares de incrementar la edificabilidad de la finca. La edificabilidad "no se va a mover a ningún sitio", sino que se va a volver "a la edificabilidad de 2009", reduciendo en 10.000 metros cuadrados lo que se puede construir. "No está sobre la mesa que la disminución de 10.000 metros cuadrados se mueva a ningún sitio, menos a Os Rosales", defendió.

La propuesta del informe de los técnicos plantea reducir la edificabilidad en As Percebeiras de 60.000 a 50.000 metros cuadrados sin una disminución significativa de la vivienda prevista al aumentar el suelo residencial. Con esas cifras, se podrían construir unas 500 viviendas, de las que el 40% serían de protección oficial. Si finalmente se acordara el traslado de la superficie edificable, los técnicos encargados del estudio estiman que se podría reducir la ahora autorizada en As Percebeiras en la parte más próxima al mar, lo que dicen que permitiría “adaptarse más a las peticiones de los vecinos”.

Estos factores llevan al estudio Fernández Carballada y Asociados a proponer el traslado de una parte de la edificabilidad de As Percebeiras a “alguna otra zona de la ciudad en donde incluso sea necesario o conveniente una adaptación de la ordenación actual”. Para ello señalan que la modificación del plan general que sería necesaria para poner en marcha su propuesta de configuración del polígono puede ser aprovechada para llevar a terrenos que el Concello posee en Os Rosales edificabilidad residencial, comercial o dotacional privada ahora autorizada en As Percebeiras.

Inseguridad

Los populares presentaron otra pregunta sobre los "grandes problemas de seguridad". La edil Susana Catalán afirmó que A Coruña es la primera de Galicia en delincuencia, y señaló que los delitos subieron un 19% en el primer trimestre de 2026, excluyendo de la estadística los ciberdelitos, que, si se cuentan, bajan la cifra. Afirmó que las mujeres coruñesas "no están seguras ni protegidas" y culpó a la alcaldesa, Inés Rey.

La edil de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, culpó a la Xunta de no atender a las causas de la multirreincidencia. Sobre los delitos contra la libertad sexual, afirmó que hay que realizar prevención en las aulas, un modelo al que, según la concejala, el PP se opone. "Fronte ao repunte da delincuencia convencional", afirmó, la oposición ofrece "alarmismo irresponsable" y "cegueira selectiva" ante la raíz del problema.